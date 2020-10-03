Танці з зірками 2020: таємниці шостого прямого ефіру проєкту
Вже 4 жовтня в ефірі телеканалу "1+1" глядачі зможуть побачити 6 випуск популярного проєкту "Танці з зірками". Кожен прямий ефір має свою тематику і цієї неділі прихильники шоу побувають на "Вечорі легенд".
Черговий випуск буде присвячений українським виконавцям. 9 пар танцюватимуть під пиступи українських суперартистів та випускників "Голосу країни". На офіційній сторінці проєкту в інстаграмі його творці поділилися таємницями шостого ефіру.
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Танці з зірками 2020: секрети 6 випуску
- Юлія Саніна та Дмитро Жук танцюватимуть контемпорарі під пісню "Вільна", яку виконає Тіна Кароль.
- Дар'я Петрожицька та Ігор Гелуненко виконають запальну сальсу під Hasta La Vista Michelle Andrade.
- Сергій Танчинець та ЯнаЦибульська станцюють румбу під легендарний хіт Скрябіна "Люди, як кораблі".
- Надія Мейхер та Кирило Васюк продемонструють зворушливий фокстрот під пісню TAYANNA "Чекай".
- Санта Дімопулос і Макс Леонов запалять паркет танцем ча-ча-ча під пісню Гайтани "Самотня боса".
Не пропустіть новий випуск улюбленого шоу вже завтра о 21:00!
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