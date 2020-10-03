Вже 4 жовтня в ефірі телеканалу "1+1" глядачі зможуть побачити 6 випуск популярного проєкту "Танці з зірками". Кожен прямий ефір має свою тематику і цієї неділі прихильники шоу побувають на "Вечорі легенд".

Черговий випуск буде присвячений українським виконавцям. 9 пар танцюватимуть під пиступи українських суперартистів та випускників "Голосу країни". На офіційній сторінці проєкту в інстаграмі його творці поділилися таємницями шостого ефіру.

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Танці з зірками 2020: секрети 6 випуску

​Юлія Саніна та Дмитро Жук танцюватимуть контемпорарі під пісню "Вільна", яку виконає Тіна Кароль.

Дар'я Петрожицька та Ігор Гелуненко виконають запальну сальсу під Hasta La Vista Michelle Andrade.

Сергій Танчинець та ЯнаЦибульська станцюють румбу під легендарний хіт Скрябіна "Люди, як кораблі".

Надія Мейхер та Кирило Васюк продемонструють зворушливий фокстрот під пісню TAYANNA "Чекай".

Санта Дімопулос і Макс Леонов запалять паркет танцем ча-ча-ча під пісню Гайтани "Самотня боса".

Не пропустіть новий випуск улюбленого шоу вже завтра о 21:00!