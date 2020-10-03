Популярна українська танцівниця, учасниця проєкту "Танці з зірками" Олена Шоптенко тиждень тому захворіла на коронавірус. Хореографиня розповіла, як почувається зараз і зізналася, що цю інфекцію не можна порівняти ні з чим.

Під час п'ятого прямого ефіру "Танців з зірками", що відбувся минулої неділі, ведучі оголосили, що Олег Винник та його партнерка Олена Шоптенко захворіли. В учасників проєкту підтвердили COVID-19. Через це пара була змушена пропустити один ефір і невідомо, чи вийде на паркет завтра, 4 жовтня. Поки інші учасники активно готуються до "Вечора легенд", Олена Шоптенко на особистій сторінці в інстаграмі розповіла про своє самопочуття.

Читайте також Чоловік Олени Шоптенко захворів на коронавірус

Олена зізналася, що щороку вона хворіє на грип. Зірка ніколи не мала доброго імунітету і в якийсь момент вже просто перестала помічати хвороби і переносила їх на ногах. Проте тепер зізнається, що COVID-19 не можна порівняти з жодним іншим вірусом.

Самопочуття Олени Шоптенко

Серед симптомів коронавірусу танцівниця відчуває неймовірну слабкість і має сильний кашель. Також вона втратила нюх і смак. Зізнається, що такого ще не було ніколи.

Олена розповіла, що вона спершу не хотіла усвідомлювати, що це саме коронавірусна інфекція. Було аж 5 стадій прийняття неминучого:

"Це я, напевно, запшикала ніс судинозвужувальним засобом, тому і не відчуваю запахів."

"Та це якісь помідор, селера, броколі, банан пісні."

"Взагалі не бачу сенсу їсти, якщо не відчуваєш смаку."

"Нічого, поголодую трохи, схудну."

"Добре, їсти все одно щось потрібно, щоб хоч якісь вітаміни отримувати. Сонцентруйся на консистенції."

Шоптенко поділилася, поки що найприємнішими по консистенції є грейпфрути, хоча раніше вона ніколи їх не любила.

Наразі хореографиня не повідомила, чи вони з Олегом виступлять у шостому випуску "Танців з зірками". Ймовірно, все стане відомо завтра, під час прямого ефіру, який розпочнеться о 21:00 на телеканалі "1+1".