Ні з чим не порівняти: хвора на коронавірус Олена Шоптенко розповіла про свій стан
Популярна українська танцівниця, учасниця проєкту "Танці з зірками" Олена Шоптенко тиждень тому захворіла на коронавірус. Хореографиня розповіла, як почувається зараз і зізналася, що цю інфекцію не можна порівняти ні з чим.
Під час п'ятого прямого ефіру "Танців з зірками", що відбувся минулої неділі, ведучі оголосили, що Олег Винник та його партнерка Олена Шоптенко захворіли. В учасників проєкту підтвердили COVID-19. Через це пара була змушена пропустити один ефір і невідомо, чи вийде на паркет завтра, 4 жовтня. Поки інші учасники активно готуються до "Вечора легенд", Олена Шоптенко на особистій сторінці в інстаграмі розповіла про своє самопочуття.
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Олена зізналася, що щороку вона хворіє на грип. Зірка ніколи не мала доброго імунітету і в якийсь момент вже просто перестала помічати хвороби і переносила їх на ногах. Проте тепер зізнається, що COVID-19 не можна порівняти з жодним іншим вірусом.
Самопочуття Олени Шоптенко
Серед симптомів коронавірусу танцівниця відчуває неймовірну слабкість і має сильний кашель. Також вона втратила нюх і смак. Зізнається, що такого ще не було ніколи.
Олена розповіла, що вона спершу не хотіла усвідомлювати, що це саме коронавірусна інфекція. Було аж 5 стадій прийняття неминучого:
- "Це я, напевно, запшикала ніс судинозвужувальним засобом, тому і не відчуваю запахів."
- "Та це якісь помідор, селера, броколі, банан пісні."
- "Взагалі не бачу сенсу їсти, якщо не відчуваєш смаку."
- "Нічого, поголодую трохи, схудну."
- "Добре, їсти все одно щось потрібно, щоб хоч якісь вітаміни отримувати. Сонцентруйся на консистенції."
Шоптенко поділилася, поки що найприємнішими по консистенції є грейпфрути, хоча раніше вона ніколи їх не любила.
Наразі хореографиня не повідомила, чи вони з Олегом виступлять у шостому випуску "Танців з зірками". Ймовірно, все стане відомо завтра, під час прямого ефіру, який розпочнеться о 21:00 на телеканалі "1+1".