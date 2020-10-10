Всесвітньо відома модель Алла Костромічова повідомила, що у неї діагностували коронавірус. Зірка зізналася, що у неї зник смак та нюх, а ПЛР-тест підтвердив COVID-19.

Знаменитість опублікувала допис на особистій сторінці в інстаграмі, у якому розповіла понад мільйонній аудиторії підписників про підступну хворобу, яка щодня нещадно інфікує тисячі людей.

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"Коли закінчується щось масштабне, зазвичай, ми видихаємо і розлабляємося. І в цей момент ми максимально уразливі. На радощах, що все-таки закінчили знімати проєкт і тепер можна відпочити, імунітет дав збій. Поки що без симптомів, але з позитивним результатом ПЛР-тесту я приєдналася до своїх колег – Соні Плакидюк та Сергія Нікітюка. Тепер у нас у всіх трьох підтверджений COVID-19", – написала в дописі Алла.

Модель розповіла, що вона перебуває на самоізоляції, п'є воду, оскільки це єдине, де смакові очікування збігаються з реальністю.

Зазначимо, станом на ранок 10 жовтня в Україні підтвердили COVID-19 в 256 266 осіб. У 5 728 людей діагностували хворобу протягом останньої доби. За час пандемії від вірусної інфекції, спричиненої коронавірусом, померли 4 887 осіб. Проте 112 570 пацієнтам вдалося одужати.