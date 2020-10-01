На днях беременную модель Крисси Тейген госпитализировали из-за сильного кровотечения. Сегодня, 1 октября, жена певца Джона Ледженда объявила о выкидыше и показала первые фото после потери ребенка.

О третьей беременности модели звездные супруги Крисси Тейген и Джон Ледженд объявили в августе. Пара ждала мальчика, однако беременность была тяжелой. В течение последних недель она придерживалась постельного режима из-за сильного кровотечения и почти не вставала с постели. Однако на днях кровотечение увеличилось и привело к выкидышу. Об этом Крисси Тейген написала в своем инстаграм-профиле.

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Звезда призналась, что медикам не удалось остановить кровотечение и предоставить ребенку необходимую жидкость даже несмотря на переливание крови.

Мы шокированы и чувствуем такую глубокую боль, о которой вы только могли слышать, такую ​​боль, которую мы никогда раньше не испытывали,

– призналась Крисси Тейген.

Модель рассказала, что они с Джоном Леджендом никогда не дают имена детям до появления на свет. Однако этого мальчика еще в утробе называли Джек. Пара отметила, что сын боролся за жизнь и навсегда останется частью их семьи. Только любовь и двое детей Луна и Майлз помочь родителям пережить трагедию.

"Джек, я так жалею, что в первые несколько моментов своей жизни ты встретился с таким количеством осложнений, мы не смогли дать тебе дом. Мы всегда будем тебя любить", – написала Крисси Тейген.

Она показала фото из роддома на больничной койке и в кислородной маске. Рядом с ней все время был Джон Ледженд, который держал любимую за руку и разделил с ней сложный этап жизни. После выкидыша Крисси Тейген не смогла сдержать слез.



Крисси Тейген после выкидыша / Фото Instagram / @chrissyteigen



Крисси Тейген с мужем после выкидыша / Фото Instagram / @chrissyteigen



Крисси Тейген после выкидыша / Фото Instagram / @chrissyteigen

Крисси Тейген с мужем после выкидыша / Фото Instagram / @chrissyteigen Крисси Тейген после выкидыша / Фото Instagram / @chrissyteigenКрисси Тейген с мужем после выкидыша / Фото Instagram / @chrissyteigen

Что известно о третьей беременности Крисси Тейген

Беременность модель обнародовала в клипе мужа Джона Ледженда на песню Wild. Впоследствии она опубликовала видео с первого УЗИ, на которое пошла с 4-летней дочерью Луной. Звезда призналась, что до обследования не чувствовала движений ребенка, поэтому оказалась на постельном режиме, хотя с малышом все было хорошо.

За несколько недель она крайне редко вставала с постели из-за кровотечения. Крисси Тейген принимала ванну только два раза в неделю и пыталась совсем не вставать. Несколько дней назад ее госпитализировали, однако тогда блогерша просила фанов не ставить ей диагноз и не жалеть, ведь она чувствовала хорошо, а ребенок рос.

Напомним, что супруги уже воспитывают двоих детей – 4-летнюю Луну и 2-летнего Майлза.