Днями вагітну модель Кріссі Тейген госпіталізували через сильну кровотечу. Сьогодні, 1 жовтня, дружина співака Джона Ледженда оголосила про викидень та показала перші фото після втрати дитини.

Про третю вагітність моделі зіркове подружжя Кріссі Тейген і Джон Ледженд оголосило в серпні. Пара чекала на хлопчика, однак вагітність була важкою. Впродовж останніх тижнів вона дотримувалась постільного режиму через сильну кровотечу і майже не вставала з ліжка. Однак днями кровотеча збільшилась і призвела до викидня. Про це Кріссі Тейген написала у своєму інстаграм-профілі.

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Зірка зізналась, що медикам не вдалось зупинити кровотечу та надати дитині необхідну рідину навіть попри переливання крові.

Ми шоковані і відчуваємо такий глибокий біль, про який ви тільки могли чути, такий біль, якого ми ніколи раніше не відчували,

– зізналась Кріссі Тейген.

Модель розповіла, що вони з Джоном Леджендом ніколи не дають імена дітям до появи на світ. Проте цього хлопчика ще в утробі називали Джек. Пара наголосила, що син боровся за життя і назавжди залишиться частиною їхньої сім'ї. Лише кохання та двоє дітей Луна і Майлз допомогти батькам пережити трагедію.

"Джеку, я так шкодую, що в перші кілька моментів свого життя ти зустрівся з такою кількістю ускладнень, що ми не змогли дати тобі дім. Ми завжди будемо тебе любити", – написала Кріссі Тейген.

Вона показала фото з пологового будинку на лікарняному ліжку та в кисневій масці. Поряд з нею весь час був Джон Ледженд, який тримав кохану за руку і розділив з нею найскладніший етап життя. Після викидня Кріссі Тейген не змогла стримати сліз.



Кріссі Тейген після викидня / Фото Instagram / @chrissyteigen



Кріссі Тейген з чоловіком після викидня / Фото Instagram / @chrissyteigen