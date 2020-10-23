15 жовтня відомий український телеведучий Володимир Остапчук одружився зі своєю коханою Христиною Горняк. Святкування та романтична церемонія відбулися в одному із фешенебельних закладів, що під Києвом. Саме в день свого весілля, закохані дали перше спільне інтерв’ю у новому статусі чоловіка та дружини.

Ексклюзивне інтерв’ю з’явилося в програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна". Не оминуло закоханих запитання про поповнення в сім’ї.

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Відомо, що Христина Горняк щиро прийняла дітей Володимира Остапчука від першого шлюбу з ексдружиною Оленою Войченко, тож з нетерпінням чекає на появу власних.

"Я дуже люблю дітей. Звичайно, будь-яка жінка своїх дітей любить найбільше. Але взагалі я люблю дітей. Тому в принципі я завжди "за", вже як буде, які будуть плани вище. Тому що ми можемо планувати, а як воно буде – не знаємо. Але ми будемо старатися", – зізналася Христина.

Журналістам вдалося взяти інтерв’ю у батьків Христини та Володимира. Мама Христини Горняк зазначила, що їй подобається Володимир, тож вона рада за свою доньку. По її очах вона бачить, що Христина щаслива. Мама Надія не заперечує того, що інколи буває навіть на стороні Володимира.

Буває. Я навіть не можу це пояснити. Мені здається, що він настільки відкритий і добрий, що Христина строгіша за Володимира. Але вони гарна пара,

– розповіла мама Христини Горняк.

Батьки Володимира теж не приховують свого захвату від невістки та навіть розповіли, що подарували молодятам на весілля.

"Вперше Володимир представив нам Христину в кафе. Перше враження – красива, розумна, відповідальна, серйозна дівчина. Подарували дві срібні ложечки. Для того, щоб вони могли ввечері пити чай, каву і згадувати, щоб вечори були теплими і стосунки теж", – зазначили батьки Володимира Інна та Валерій.

Що відомо про історію кохання Володимира Остапчука та Христини Горняк

Христина та Володимир познайомилися 19 серпня 2019 року на весіллі в Італії. Тоді Остапчук був ведучим заходом, а Горняк – подружкою нареченої.

Остапчук розповідав, що декілька тижнів після цієї зустрічі були для нього непростими. Він якраз активно готувався до прямих ефірів "Танців з зірками". Також розпочався процес розлучення з Оленою Войченко. Проте згодом у його житті трапився щасливий випадок, він знову зустрівся з Христиною.

Вони довго приховували свої стосунки, втім вже 23 травня у програмі "Світське життя" розповіли про те, що вони пара. Пізніше на особистих інстаграм-сторінках закохані розповіли свою історію.

Карантин пара провела разом. За цей час Христина познайомилася з дітьми Остапчука. Проте найважливішим моментом стало освідчення. З нагоди річниці знайомства Горняк подарувала коханому квиток у Стамбул. Тоді під час водної прогулянки Босфором шоумен зробив пропозицію обраниці і вона погодилася вийти за нього заміж.

Наречені планували відгуляти весілля у вересні, проте обоє захворіли на коронавірус . Остапчук сповна відчув на собі цю підступну інфекцію, а от його кохана перенесла COVID-19 у легкій формі. Після одужання пара відновила підготовку до особливого свята і назвала нову дату – 15 жовтня.