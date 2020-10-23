15 октября известный украинский телеведущий Владимир Остапчук женился на своей возлюбленной Кристине Горняк. Празднование и романтическая церемония состоялись в одном из фешенебельных заведений под Киевом. Именно в день своей свадьбы влюбленные дали первое совместное интервью в новом статусе мужа и жены.

Эксклюзивное интервью появилось в программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина". Не обошел влюбленных вопрос о пополнении в семье.

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Известно, что Кристина Горняк искренне приняла детей Владимира Остапчука от первого брака с Еленой Войченко, поэтому с нетерпением ждет появление собственных.

"Я очень люблю детей. Конечно, любая женщина своих детей любит больше всего. Но вообще я люблю детей. Поэтому в принципе я всегда "за", уж как будет, какие будут планы выше. Потому что мы можем планировать, а как оно будет – не знаем. Но мы будем стараться", – призналась Кристина.

Журналистам удалось взять интервью у родителей Кристины и Владимира. Мама Кристины Горняк отметила, что ей нравится Владимир, поэтому она рада за свою дочь. По ее глазам она видит, что Кристина счастлива. Мама Надежда не отрицает того, что иногда бывает даже на стороне Владимира.

Бывает. Я даже не могу это объяснить. Мне кажется, что он настолько открыт и добр, что Кристина строже Владимира. Но они хорошая пара,

– рассказала мама Кристины Горняк.

Родители Владимира тоже не скрывают своего восторга от невестки и даже рассказали, что подарили молодоженам на свадьбу.

"Впервые Владимир представил нам Кристину в кафе. Первое впечатление – красивая, умная, ответственная, серьезная девушка. Подарили две серебряные ложечки. Для того, чтобы они могли вечером пить чай, кофе и вспоминать, чтобы вечера были теплыми и отношения тоже", – отметили родители Владимира Инна и Валерий.

Что известно об истории любви Владимира Остапчука и Кристины Горняк

Кристина и Владимир познакомились 19 августа 2019 года на свадьбе в Италии. Тогда Остапчук был ведущим мероприятия, а Горняк – подружкой невесты.

Остапчук рассказывал, что несколько недель после этой встречи были для него непростыми. Он как раз активно готовился к прямым эфирам "Танцев со звездами". Также начался процесс развода с Еленой Войченко. Однако впоследствии в его жизни произошел счастливый случай и он снова встретился с Кристиной.

Они долго скрывали свои отношения, однако уже 23 мая в программе "Светская жизнь" рассказали о том, что они пара. Позже на личных инстаграм-страницах влюбленные рассказали свою историю.

Карантин пара провела вместе. За это время Кристина познакомилась с детьми Остапчука. Однако самым важным моментом стало признание. По случаю годовщины знакомства Горняк подарила любимому билет в Стамбул. Тогда во время водной прогулки по Босфору шоумен сделал предложение избраннице и она согласилась выйти за него замуж.

Пара планировала сыграть свадьбу в сентябре, однако оба заболели коронавирусом. Остапчук сполна ощутил на себе эту коварную инфекцию, а вот его возлюбленная перенесла COVID-19 в легкой форме. После выздоровления пара возобновила подготовку к особому празднику и назвала новую дату – 15 октября.