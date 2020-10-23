Популярный украинский хореограф, судья проекта "Танцы со звездами" Влад Яма часто делится кадрами своей семьи. В сети можно найти много фотографий с его женой Лилианой, впрочем лицо сына супруги ранее тщательно скрывали, и только сейчас решились показать широкой публике.

Недавно на развлекательном шоу "Маскарад" телезрители впервые увидели лицо 5-летнего сына Леона. В сети сразу же появилось множество комментариев относительно первого появления сына на телевидении, поэтому Влад Яма решил больше не скрывать лицо потомка.

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В своем инстаграме танцор опубликовал кадр с фотосессии, на котором предстал со своим сыном и женой Лилией. На кадре семья улыбчиво позирует с коктейлями в руках.

"Мои", – лаконично подписал кадр Влад Яма.

Специально для такой фотосессии Лилия надела роскошный наряд. Она предстала перед камерой в белом костюме с цветочным принтом, что состоял из длинной пышной юбки в кубинском стиле и короткого топа на бретелях. Влад Яма выбрал серую рубашку без рукавов и синие джинсы. Сына Леона супруги одели в черные шорты и розовую рубашку.

Поклонники не сдерживали своего восторга от фотографии и даже высказали предположение, на кого похож сын больше:

"Сын похож на вашего отца", "Сынишка очень похож на своего дедушку", "Красивая семья. Будьте счастливы", "У вас прекрасная семья. Красивые, искренние, радостные, яркие. Приятно смотреть. Успехов вам", "Копия дедушки", "У вас очень красивая семья и сын", "Сынок похож на маму и на дедушку", – написали фанаты в комментариях.

Влад Яма впервые показал лицо сына на фотографии / Фото из Instagram