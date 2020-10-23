Популярний український хореограф, суддя проєкту "Танці з зірками" Влад Яма часто ділиться кадрами своєї сім’ї. В мережі можна знайти багато світлин з його дружиною Ліліаною, втім обличчя сина подружжя раніше ретельно приховувало, і лише зараз наважилося показати широкому загалу.

Нещодавно на розважальному шоу "Маскарад" телеглядачі вперше побачили обличчя 5-річного сина Леона. У мережі одразу ж з'явилося безліч коментарів стосовно першої появи сина на телебаченні, тож Влад Яма вирішив більше не приховувати обличчя нащадка.

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У своєму інстаграмі танцівник опублікував кадр з фотосесії, на якому постав зі своїм сином та дружиною Лілією. На кадрі сім’я усміхнено позує з коктейлями в руках.

"Мої", – лаконічно підписав кадр Влад Яма.

Спеціально для такої фотосесії Лілія одягнула розкішне вбрання. Вона постала перед камерою у білому костюмі з квітковим принтом, що складався з довгої пишної спідниці у кубинському стилі та короткого топу на бретелях. Влад Яма обрав сіру сорочку без рукавів та сині джинси. Сина Леона подружжя одягнуло у чорні шорти та рожеву сорочку.

Прихильники не стримували свого захвату від світлини та навіть висловили припущення, на кого схожий син більше:

"Син схожий на вашого батька", "Синочок дуже схожий на свого дідуся", "Красива сім’я. Будьте щасливими", "У вас прекрасна сім’я. Вродливі, щирі, радісні, яскраві. Приємно дивитись. Успіхів вам", "Копія дідуся", "У вас дуже красива сім’я та син", "Синок схожий на маму і на дідуся", – написали фанати в коментарях.



Влад Яма вперше показав обличчя сина на фотографії / Фото з Instagram