Дружина популярного українського танцівника, судді проєкту "Танці з зірками" Влада Ями поділилася в мережі ніжними кадрами з літньої фотосесії.

Влад та Лілія Ями – одна з найкрасивіших пар в українському шоу-бізнесі. Подружжя неабияк красиво виглядає поруч одне з одним, а свою любов демонструють прихильникам за допомогою красивих та ніжних кадрів.

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У Влада Ями є багатотисячна армія прихильниць, проте серце хореографа вже давно полонила Лілія. Так, на особистій сторінці дружини хореографа в інстаграмі з'явилося декілька світлин із фотосесії в компанії з чоловіком.

На ніжних кадрах Лілія Яма позувала в обіймах чоловіка. До фотосесії пара підготувалася. Влад постав у білосніжній сорочці та світлих штанах, а його обраниця – у білій сукні з оголеними плечима та об’ємними рукавами, солом’яному капелюсі та чорному корсеті.



Влад Яма з дружиною / Фото Instagram

Особливу увагу Ліліана приділила й своєму зовнішньому вигляду. Вона вразила розкішним макіяжем з акцентом на очах та довгим волоссям, яке вирішила залишити прямим. Авторкою неймовірних кадрів є фотограф зі Львова Надія Собчук.



Лілія Яма знялася у чуттєвій фотосесії / Фото Instagram

"Частіше посміхайтеся і смійтеся від душі. Вже давно доведено, що у людини, яка сміється в головному мозку виділяються два важливих гормони – ендорфіни і енкефаліни, які сприяють зняттю болю, напруги і депресії. Вчора подивилися кілька серій "Містер Бін". Так сміялася, аж туш потекла", – написала Лілія під дописом.



Влад Яма з дружиною / Фото Instagram

Нові кадри прихильники, як завжди, сприйняли радісно та написали подружжю компліменти та своє захоплення ними.

"Ви супер", "Прекрасна і чудова пара. Щастя і любові вам", "Як ви гарно дивитеся разом", Ви дуже гарна сім’я", "Люблю вас, ви найкращі", "Ви просто божественні", "Дуже ніжні фото", – написали фанати в коментарях.