Український танцівник та хореограф Влад Яма залюбки ділиться світлинами з дружиною Ліліаною, але водночас ще жодного разу не показував обличчя сина. Але на шоу "Маскарад" він вперше зробив це.

Суддя шоу "Танці з зірками", танцівник та хореограф Влад Яма бере участь на черговому проєкті каналу "1+1" "Маскарад". 17 жовтня відбувся новий ефір цього шоу, на якому Влад показав вперше обличчя сина. Зазначимо, що цього разу на телебачення завітала й донечка Юрія Ткача.

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Разом з собою на зйомки український танцівник взяв 5-річного сина Леона. На шоу хлопчик допомагав батькові відгадати, хто ж зі знаменитостей знаходиться за костюмом вигаданого персонажа.



Влад Яма з сином / Скріншот з відео

Варто зазначити, що раніше Влад Яма ретельно приховував обличчя сина. А якщо Леон брав участь у сімейних фотосесіях з мамою й татом, то хореограф опубліковував лише ті фото, на яких не було видно обличчя хлопчика.

У мережі одразу ж з'явилося безліч коментарів стосовно першої появи сина на телебаченні:

"Лео! Найкрутіший хлопець",

"Оце так прем'єра! Дебют Леона",

"Ваш син так схожий на батька",

"З дебютом Леона на телебаченні! Ховали такого красунчика!",

"Нарешті!".

Дивитися онлайн третій випуск шоу "Маскарад":