Влад Яма вперше показав обличчя сина: миловидне фото
Український танцівник та хореограф Влад Яма залюбки ділиться світлинами з дружиною Ліліаною, але водночас ще жодного разу не показував обличчя сина. Але на шоу "Маскарад" він вперше зробив це.
Суддя шоу "Танці з зірками", танцівник та хореограф Влад Яма бере участь на черговому проєкті каналу "1+1" "Маскарад". 17 жовтня відбувся новий ефір цього шоу, на якому Влад показав вперше обличчя сина. Зазначимо, що цього разу на телебачення завітала й донечка Юрія Ткача.
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Разом з собою на зйомки український танцівник взяв 5-річного сина Леона. На шоу хлопчик допомагав батькові відгадати, хто ж зі знаменитостей знаходиться за костюмом вигаданого персонажа.
Влад Яма з сином / Скріншот з відео
Варто зазначити, що раніше Влад Яма ретельно приховував обличчя сина. А якщо Леон брав участь у сімейних фотосесіях з мамою й татом, то хореограф опубліковував лише ті фото, на яких не було видно обличчя хлопчика.
У мережі одразу ж з'явилося безліч коментарів стосовно першої появи сина на телебаченні:
- "Лео! Найкрутіший хлопець",
- "Оце так прем'єра! Дебют Леона",
- "Ваш син так схожий на батька",
- "З дебютом Леона на телебаченні! Ховали такого красунчика!",
- "Нарешті!".
Дивитися онлайн третій випуск шоу "Маскарад":