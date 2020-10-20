Украинский танцовщик и хореограф Влад Яма охотно делится фотографиями с женой Лилианой, но в то же время еще ни разу не показывал лица сына. Но на шоу "Маскарад" он впервые сделал это.

Судья шоу "Танцы со звездами", танцовщик и хореограф Влад Яма принимает участие на очередном проекте канала "1+1" "Маскарад". 17 октября состоялся новый эфир этого шоу, на котором Влад показал впервые лицо сына. Отметим, что на этот раз на телевидение пришла и дочь Юрия Ткача.

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Вместе с собой на съемки украинский танцовщик взял 5-летнего сына Леона. На шоу мальчик помогал отцу отгадать, кто же из знаменитостей находится за костюмом вымышленного персонажа.



Влад Яма с сыном / Скриншот с видео

Стоит отметить, что ранее Влад Яма тщательно скрывал лицо сына. А если Леон участвовал в семейных фотосессиях с мамой и папой, то хореограф опубликовывал только те фото, на которых не было видно лица мальчика.

В сети сразу же появилось множество комментариев относительно первого появления сына на телевидении:

"Лео! Самый крутой парень",

"Вот так премьера! Дебют Леона",

"Ваш сын так похож на отца",

"С дебютом Леона на телевидении! Прятали такого красавчика!",

"Наконец!".

Смотреть онлайн третий выпуск шоу "Маскарад":