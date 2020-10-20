41-летняя американская актриса Мена Сувари и ее муж Майкл Хоуп ожидают рождения первенца. Звезда "Американского пирога" поделилась миловидным фото с беременным животом.

Звезда "Американского пирога", актриса Мена Сувари впервые станет мамой. Об этом она сообщила на личной странице в инстаграме, опубликовав трогательное фото с беременным животиком.

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Мена Сувари написала трогательный пост о том, что ожидает рождения первенца. Звезда признается, что это – самый большой и драгоценный подарок в жизни.

Пройдя через все травмы и борьбу, минуя все сомнения, наш маленький ангел выбрал нас. Мне никогда не хватит слов, чтобы описать мою любовь к этой прекрасной душе, которая пришла в нашу жизнь, и я никогда не перестану пытаться дать ей лучшую жизнь. Ты все, чего я когда-либо хотела, и самое важное, что когда-либо будет иметь значение,

– написала Мена Сувари.

В интервью изданию People актриса рассказала, что у нее родится мальчик. Мена должна стать мамой ориентировочно весной. Стоит отметить, что они с Майклом Хоупом уже давно хотели стать родителями, но им никак не удавалось. Звезда постоянно следила за своим состоянием и очень долго ждала беременность. Но когда попытки были неудачными, женщина находилась в напряженном состоянии.

После разочарования актриса решила сосредоточиться на карьере и отправилась на съемки в другой штат. Там она почувствовала внезапные изменения в состоянии, сначала женщина думала, что это из-за часового пояса, но впоследствии сделала тест на беременность.

Напомним, что Мена Кунис вышла замуж в третий раз два года назад. Женщина вышла замуж за Майкла Хоупа.