41-річна американська акторка Мена Суварі та її чоловік Майкл Хоуп очікують народження первістка. Зірка "Американського пирога" поділилась миловидним фото з вагітним животом.

Зірка "Американського пирога", акторка Мена Суварі вперше стане мамою. Про це вона повідомила на особистій сторінці в інстаграмі, опублікувавши зворушливе фото з вагітним животиком.

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Мена Суварі написала зворушливий пост про те, що очікує на народження персвістка. Зірка зізнається, що це – найбільший і дорогоцінний подарунок у житті.

Пройшовши через усі травми і боротьбу, минаючи всі сумніви, наш маленький ангел вибрав нас. Мені ніколи не вистачить слів, щоб описати мою любов до цієї прекрасної душі, яка прийшла в наше життя, і я ніколи не перестану намагатися дати їй найкращу життя. Ти все, чого я коли-небудь хотіла, і найважливіше, що коли-небудь буде мати значення,

– написала Мена Суварі.

В інтерв'ю виданню People акторка розповіла, що в неї народиться хлопчик. Мена повинна стати мамою орієнтовно навесні. Варто зазначити, що вони з Майклом Хоупом вже давно хотіли стати батьками, але їм ніяк не вдавалося. Зірка постійно стежила за своїм станом та дуже довго очікувала на вагітність. Але коли спроби були невдалими, жінка перебувала в напруженому стані.

Після розчарування акторка вирішила зосередитися на кар'єрі та вирушила на зйомки в інших штат. Там вона відчула раптові зміни в стані, спочатку жінка думала, що це через часовий пояс, але згодом зробила тест на вагітність.

Нагадаємо, що Мена Куніс вийшла заміж втретє два роки тому. Жінка одружилась з Майклом Хоупом.