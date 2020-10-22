Жена популярного украинского танцовщика, судьи проекта "Танцы со звездами" Влада Ямы поделилась в сети нежными кадрами с летней фотосессии.

Влад и Лилия Ямы – одна из самых красивых пар в украинском шоу-бизнесе. Супруги очень красиво смотрятся рядом друг с другом, а свою любовь демонстрируют поклонникам с помощью красивых и нежных кадров.

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У Влада Ямы есть многотысячная армия поклонниц, однако сердце хореографа уже давно пленила Лилия. Так, на личной странице жены хореографа в инстаграме появилось несколько фотографий с фотосессии в компании с мужем.

На нежных кадрах Лилия Яма позировала в объятиях мужа. К фотосессии пара подготовилась. Влад появился в белоснежной рубашке и светлых брюках, а его избранница – в белом платье с обнаженными плечами и объемными рукавами, соломенной шляпе и черном корсете.



Влад Яма с женой / Фото Instagram

Особое внимание Лилиана уделила и своему внешнему виду. Она поразила роскошным макияжем с акцентом на глазах и длинными волосами, которые решила оставить прямыми. Автором невероятных кадров является фотограф со Львова Надежда Собчук.



Лилия Яма снялась в чувственной фотосессии/ Фото Instagram

"Чаще улыбайтесь и смейтесь от души. Уже давно доказано, что у человека, который смеется, в головном мозге выделяются два важных гормона – эндорфин и энкефалин, которые способствуют снятию боли, напряжения и депрессии. Вчера посмотрели несколько серий "Мистер Бин". Так смеялась, аж тушь потекла", – написала Лилия под сообщением.



Влад Яма с женой / Фото Instagram

Новые кадры поклонники, как всегда, восприняли радостно и написали супругам комплименты и восхищение ими.

"Вы супер", "Прекрасная и великолепная пара. Счастья и любви вам", "Как вы хорошо смотритесь вместе", "Вы очень красивая семья", "Люблю вас, вы самые лучшие", "Вы просто божественные", "Очень нежные фото", – написали фанаты в комментариях.