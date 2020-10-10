Популярний український ведучий і шоумен Володимир Остапчук привітав наречену Христину Горняк з днем народження. Сьогодні, 10 жовтня, дівчині виповнюється 34 роки. З цієї нагоди він поділився спільним фото і адресував коханій чуттєві слова.

Зворушливий допис з'явився на особистій сторінці Володимира в інстаграмі. Він зізнався, що захоплюється Горняк і безмежно кохає її.

Читайте також Три весільні сукні та дизайнерські обручки: яким буде друге весілля Володимира Остапчука

Остапчук поділився чорно-білим фото, де разом із Христиною зображений на ліжку. Обраниця шоумена з усмішкою на обличчі дивиться в камеру, а він лежить у неї на ногах.

"Я дивлюся на тебе, як весняне сонце на перші квіти. Я любуюся тобою, як чорно-білими фільмами Фелліні. Я захоплююся тобою, як очі захоплюються гірськими піками та заходами сонця на Амальфі. Я пишаюся тобою, як пишаються своїми дітьми. Я люблю тебе, як… З твоїм днем, мила", – написав в дописі телеведучий.

Нагадаємо, що вже за декілька днів, 15 жовтня, відбудеться весілля Христини і Володимира. Чоловік зробив пропозицію коханій у річницю їхнього знайомства – 19 серпня. Освідчення відбулося на розкішній яхті під час подорожі в Стамбул. Наречені планували весілля раніше, проте незадовго до важливої події захворіли на коронавірус і свято довелося перенести.