Популярный украинский ведущий и шоумен Владимир Остапчук поздравил невесту Кристину Горняк с днем рождения. Сегодня, 10 октября, девушке исполняется 34 года. По этому случаю он поделился совместным фото и адресовал любимой чувственные слова.

Трогательное сообщение появилось на личной странице Владимира в инстаграме. Он признался, что восхищается Горняк и безгранично любит ее.

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Остапчук поделился черно-белым фото, где вместе с Кристиной запечатлен на кровати. Избранница шоумена с улыбкой на лице смотрит в камеру, а он лежит у нее на ногах.

"Я смотрю на тебя, как весеннее солнце на первые цветы. Я любуюсь тобой, как черно-белыми фильмами Феллини. Я восхищаюсь тобой, как глаза увлекаются горными пиками и закатами солнца на Амальфи. Я горжусь тобой, как гордятся своими детьми. Я люблю тебя, как... С твоим днем, милая", – написал в заметке телеведущий.

Напомним, что уже через несколько дней, 15 октября, состоится свадьба Кристины и Владимира. Мужчина сделал предложение любимой в годовщину их знакомства – 19 августа. Признание произошло на роскошной яхте во время путешествия в Стамбул. Новобрачные планировали свадьбу раньше, но незадолго до важного события заболели коронавирусом и праздник пришлось перенести.