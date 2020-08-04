53-річна українська акторка і телеведуча виглядає фантастично і часто підкорює публіку природною красою без косметики. Проте після 40 років Ольга Сумська вдавалась до б'юті-ін'єкцій, проте результатом розчарувалась. Зірка переконана, що тепер вона виглядає агресивно.

Зовнішністю акторки захоплюються не лише шанувальники, а й зіркові колеги. Якщо Ольга Сумська про видалення фірмової родимки говорила відверто, то про уколи краси розповіла вперше в інтерв'ю для Ivona. На такий крок зірка наважилась вже після 40-річчя, коли на обличчі з'явились дрібні зморшки. Проте процедурою вона залишилась незадоволена.

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Сумська пояснила, що на радикальні корективи вона не наважувалась. Її шкіра з роками виглядала менш свіжою та пружною, тому вона вирішила вдатись до найпростішого методу омолодження – б'юті-ін'єкцій. Проте після них вираз обличчя змінився й вона не виглядала природно: передні куточки брів падають, а бічні – злітають.

Обличчя одразу виглядає більш агресивно. Така жінка-шуліка дивиться на тебе в дзеркалі. Жахливо! Хочеться залишатися собою, а виходить, що прибираючи дрібні зморшки, вираз обличчя змінюється абсолютно,

– пояснила Ольга Сумська.

Проте навіть у 53 роки вона наважується з'являтись на публіці без косметики й виглядати приголомшливо. Акторка зізналась, що після невдалих ін'єкцій краси віддає перевагу масажам, маскам, обгортанням та патчам. Під час карантину вона жодного разу не зверталась до косметолога й доглядала за собою вдома самостійно.

Нагадаємо, що раніше Ольга Сумська звинуватила в ейджизмі український телеканал "1+1". Вона зізналася, що втратила роботу лише через свій вік: коли зірці виповнилося 40 років, її звільнили з посади ведучої програми "Імперія кіно" після 10 років зйомок.