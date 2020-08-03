Українська актриса Ольга Сумська навіть після кількох десятків років роботи в кіноіндустрії досі ходить на кастинги. Днями зірка показала фото, зроблені перед новими пробами на роль.

Знімки з'явились на інстаграм-сторінці Ольги Сумської та одразу ж привернули увагу її прихильників. Перед камерою знаменита українка постала у трендовому піджаку кольору цукровий мигдаль, а також чорній блузі. Свій діловий образ акторка доповнила зібраним у зачіску волоссям та макіяжем з акцентом на очі.

Не пропустіть Що подивитись у кінотеатрах: 11 довгоочікуваних стрічок серпня

А вже у дописі Ольга Сумська зізналась, що такий стриманий стиль вона обрала для кастингу. На який проєкт акторка намагається потрапити, наразі невідомо.

Вбралась у діловий стиль заради кастингу. Так, навіть відомі і досвідчені актори частенько ходять на проби! Як кажуть продюсери, подивитись ансамблевість. А, може, пощастить, і буде гарна роль! Побажайте вдачі, мої дорогі!

– написала вона.

Окрім цього, Ольга Сумська додала, що всі фото зроблені без використання спеціальних фільтрів чи фоторедакторів. Це вкотре вразило її прихильників, адже 53-річна актриса виглядала дуже молодо.



Ольга Сумська / Фото Instagram / @olgasumska



Акторка Ольга Сумська сходила на кінопроби / Фото Instagram / @olgasumska



Нові фото Ольги Сумської / Фото Instagram / @olgasumska



Ольга Сумська у Києві / Фото Instagram / @olgasumska

Ольга Сумська: найвідоміші фільми та серіали

За роки своєї кар'єри Ольга Сумська знялась у десятках успішних фільмів та серіалів. Найвідоміший з них – "Роксолана", адже у 90-ті цей проєкт переглянув чи не кожен українець. Однак і нові ролі Ольги Сумської відзначились успіхом. Актрису можна побачити у стрічках: