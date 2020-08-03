Ольга Сумська сходила на кінопроби: яке трендове вбрання обрала актриса
Українська актриса Ольга Сумська навіть після кількох десятків років роботи в кіноіндустрії досі ходить на кастинги. Днями зірка показала фото, зроблені перед новими пробами на роль.
Знімки з'явились на інстаграм-сторінці Ольги Сумської та одразу ж привернули увагу її прихильників. Перед камерою знаменита українка постала у трендовому піджаку кольору цукровий мигдаль, а також чорній блузі. Свій діловий образ акторка доповнила зібраним у зачіску волоссям та макіяжем з акцентом на очі.
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А вже у дописі Ольга Сумська зізналась, що такий стриманий стиль вона обрала для кастингу. На який проєкт акторка намагається потрапити, наразі невідомо.
Вбралась у діловий стиль заради кастингу. Так, навіть відомі і досвідчені актори частенько ходять на проби! Як кажуть продюсери, подивитись ансамблевість. А, може, пощастить, і буде гарна роль! Побажайте вдачі, мої дорогі!
– написала вона.
Окрім цього, Ольга Сумська додала, що всі фото зроблені без використання спеціальних фільтрів чи фоторедакторів. Це вкотре вразило її прихильників, адже 53-річна актриса виглядала дуже молодо.
Ольга Сумська / Фото Instagram / @olgasumska
Акторка Ольга Сумська сходила на кінопроби / Фото Instagram / @olgasumska
Нові фото Ольги Сумської / Фото Instagram / @olgasumska
Ольга Сумська у Києві / Фото Instagram / @olgasumska
Ольга Сумська: найвідоміші фільми та серіали
За роки своєї кар'єри Ольга Сумська знялась у десятках успішних фільмів та серіалів. Найвідоміший з них – "Роксолана", адже у 90-ті цей проєкт переглянув чи не кожен українець. Однак і нові ролі Ольги Сумської відзначились успіхом. Актрису можна побачити у стрічках:
- "Вечори на хуторі біля Диканьки"
- "Нероби"
- "За двома зайцями"
- "Право на любов"
- "Зоряні канікули"
- "Дивне Різдво"
- "Театр приречених"
- "Тримай мене міцніше"
- "Ділки"
- "Куплю друга"
- "Повернення мушкетерів, або Скарби кардинала Мазаріні"
- "Віра. Надія. Любов"
- "Єфросинія"
- "Нічна зміна"
- "Остання роль Ріти"
- "Іван Сила"
- "Тіні незабутих предків"
- "1+1 удома"
- "Останній Москаль"
- "Копи на роботі"
- "Я, ти, він, вона"
- "Дві матері"
- "Кріпосна"
- "З мене досить"