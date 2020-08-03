Ольга Сумская сходила на кинопробы: какой трендовый наряд выбрала актриса
Украинская актриса Ольга Сумская даже после нескольких десятков лет работы в киноиндустрии до сих пор ходит на кастинги. На днях звезда показала фото, сделанные перед новыми пробами на роль.
Снимки появились на инстаграм-странице Ольги Сумской и сразу же привлекли внимание ее поклонников. Перед камерой знаменитая украинка предстала в трендовом пиджаке цвета засахаренного миндаля, а также черной блузе. Свой деловой образ актриса дополнила собранными в прическу волосами и макияжем с акцентом на глаза.
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А уже в заметке Ольга Сумская призналась, что такой сдержанный стиль она выбрала для кастинга. На какой проект актриса пытается попасть, пока неизвестно.
Надела деловой стиль ради кастинга. Да, даже известные и опытные актеры частенько ходят на пробы! Как говорят продюсеры, посмотреть ансамблевость. А, может, повезет, и будет хорошая роль! Пожелайте удачи, мои дорогие!
– написала она.
Кроме этого, Ольга Сумская добавила, что все фото сделаны без использования специальных фильтров или фоторедакторов. Это в очередной раз поразило ее поклонников, ведь 53-летняя актриса выглядела очень молодо.
Ольга Сумская / Фото Instagram / @olgasumska
Актриса Ольга Сумская сходила на кинопробы / Фото Instagram / @olgasumska
Новые фото Ольги Сумской / Фото Instagram / @olgasumska
Ольга Сумская в Киеве / Фото Instagram / @olgasumska
Ольга Сумская: самые известные фильмы и сериалы
За годы своей карьеры Ольга Сумская снялась в десятках успешных фильмов и сериалов. Самый известный из них – "Роксолана", ведь в 90-е этот проект пересмотрел едва ли не каждый украинец. Однако и новые роли Ольги Сумской отметились успехом. Актрису можно увидеть в картинах:
- "Вечера на хуторе близ Диканьки"
- "Бездельники"
- "За двумя зайцами"
- "Право на любовь"
- "Звездные каникулы"
- "Странное Рождество"
- "Театр обреченных"
- "Держи меня крепче"
- "Дельцы"
- "Куплю друга"
- "Возвращение мушкетеров, или Сокровища кардинала Мазарини"
- "Вера. Надежда. Любовь"
- "Ефросинья"
- "Ночная смена"
- "Последняя роль Риты"
- "Иван Сила"
- "Тени незабытых предков"
- "1+1 дома"
- "Последний Москаль"
- "Копы на работе"
- "Я, ты, он, она"
- "Две матери"
- "Крепостная"
- "С меня хватит"