Украинская актриса Ольга Сумская даже после нескольких десятков лет работы в киноиндустрии до сих пор ходит на кастинги. На днях звезда показала фото, сделанные перед новыми пробами на роль.

Снимки появились на инстаграм-странице Ольги Сумской и сразу же привлекли внимание ее поклонников. Перед камерой знаменитая украинка предстала в трендовом пиджаке цвета засахаренного миндаля, а также черной блузе. Свой деловой образ актриса дополнила собранными в прическу волосами и макияжем с акцентом на глаза.

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А уже в заметке Ольга Сумская призналась, что такой сдержанный стиль она выбрала для кастинга. На какой проект актриса пытается попасть, пока неизвестно.

Надела деловой стиль ради кастинга. Да, даже известные и опытные актеры частенько ходят на пробы! Как говорят продюсеры, посмотреть ансамблевость. А, может, повезет, и будет хорошая роль! Пожелайте удачи, мои дорогие!

– написала она.

Кроме этого, Ольга Сумская добавила, что все фото сделаны без использования специальных фильтров или фоторедакторов. Это в очередной раз поразило ее поклонников, ведь 53-летняя актриса выглядела очень молодо.



Ольга Сумская / Фото Instagram / @olgasumska



Актриса Ольга Сумская сходила на кинопробы / Фото Instagram / @olgasumska



Новые фото Ольги Сумской / Фото Instagram / @olgasumska



Ольга Сумская в Киеве / Фото Instagram / @olgasumska

Ольга Сумская: самые известные фильмы и сериалы

За годы своей карьеры Ольга Сумская снялась в десятках успешных фильмов и сериалов. Самый известный из них – "Роксолана", ведь в 90-е этот проект пересмотрел едва ли не каждый украинец. Однако и новые роли Ольги Сумской отметились успехом. Актрису можно увидеть в картинах: