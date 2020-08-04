53-летняя украинская актриса и телеведущая выглядит фантастически и часто покоряет публику естественной красотой без косметики. Однако после 40 лет Ольга Сумская прибегала к бьюти-инъекциям, однако результатом разочаровалась. Звезда убеждена, что теперь она выглядит агрессивно.

Внешностью актрисы восхищаются не только поклонники, но и звездные коллеги. Если Ольга Сумская об удалении фирменной родинки говорила откровенно, то об уколах красоты рассказала впервые в интервью для Ivona. На такой шаг звезда решилась уже после 40-летия, когда на лице появились мелкие морщины. Однако процедурой она осталась недовольна.

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Сумская объяснила, что на радикальные коррективы она не решалась. Ее кожа с годами выглядела менее свежей и упругой, поэтому она решила прибегнуть к самому простому методу омоложения – бьюти-инъекциям. Однако после них выражение лица изменилось и она не выглядела естественно: передние уголки бровей падают, а боковые – взлетают.

Лицо сразу выглядит более агрессивно. Такая женщина-коршун смотрит на тебя в зеркале. Ужасно! Хочется оставаться собой, а получается, что убирая мелкие морщинки, выражение лица меняется совершенно,

– объяснила Ольга Сумская.

Однако даже в 53 года она осмеливается появляться на публике без косметики и выглядеть потрясающе. Актриса призналась, что после неудачных инъекций красоты отдает предпочтение массажам, маскам, обертываниям и патчам. Во время карантина она ни разу не обращалась к косметологу и ухаживала за собой дома самостоятельно.

Напомним, что ранее Ольга Сумская обвинила в эйджизме украинский телеканал "1+1". Она призналась, что потеряла работу только из-за своего возраста: когда звезде исполнилось 40 лет, ее уволили с должности ведущей программы "Империя кино" после 10 лет съемок.