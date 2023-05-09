Відома українська співачка та акторка Лера Товстолер поділилась секретами краси. За лаштунками шоу "єПитання" на Новому каналі дівчина поділилася головними лайфхаками та ритуалами з догляду за собою, передає 24 Канал.

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Секрети краси Лери Товстолєс

Радіоведуча та акторка розповіла, що рано починає свій день. Тому швидко приводить до ладу тіло й обличчя.

Я прокидаюся дуже рано, бо є ведучою ранкових ефірів на радіо. Тож стабільно розпочинаю день о 6:00. Інколи я прокидаюся, а моя шкіра й тіло ні. Тому під душем роблю масаж обличчя. Обов'язково треба розім'яти точки на долонях та промасажувати пальці. Це посилить кровообіг і розгладить ваші мішки під очима,

– поділилась секретом Валерія.

"Контрастний душ у мене лише влітку. Якщо вам зранку теж дуже холодно, то достатньо буде контрастного душу для обличчя. Ну і, звісно, патчі! Хтось каже, що вони не допомагають. Але я переконана, що час, який ти приділяєш собі, завжди на користь".



Лера Товстолєс / Фото пресслужби

Лера Товстолєс виступає за природність у всіх проявах, а особливо в макіяжі. Вона намагається дотримуватися цього правила сама й радить його іншим.

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Те, що мені зараз подобається у світових трендах, це тенденція до натуральної краси. Якщо в мейкапі видно шари косметики і помітно, що дівчина дуже старалася, то таке точно не для мене. Я люблю стиль, наче щойно прийняла душ і освіжилася перед зустріччю, але виглядаю на мільйон,

– розповіла зірка.

"Такого ефекту досягаю за допомоги кремової косметики. Наприклад spf-крем, інколи з ефектом засмаги, рідкі рум’яна та трохи консилеру в місця, які хотіла б приховати. Цього достатньо! Волосся я, до речі, також бережу від сонця. В мене є спреї з spf-фактором. А моє улюблене для голови – це масажі під час миття волосся. Після таких процедур почуваюся новою людиною. Сподіваюся, вам допоможуть мої поради".