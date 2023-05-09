Известная украинская певица и актриса Лера Товстолер поделилась секретами красоты. За кулисами шоу "Еспит" на Новом канале девушка поделилась главными лайфхаками и ритуалами по уходу за собой, передает 24 Канал.

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Секреты красоты Леры Товстолес

Радиоведущая и актриса рассказала, что рано начинает свой день. Поэтому быстро приводит в порядок тело и лицо.

Я просыпаюсь очень рано, потому что ведущая утренних эфиров на радио. Так что стабильно начинаю день в 6:00. Иногда я просыпаюсь, а моя кожа и тело нет. Поэтому под душем делаю массаж лица. Обязательно нужно размять точки на ладонях и промассировать пальцы. Это усилит кровообращение и разгладит ваши мешки под глазами.

– поделилась секретом Валерия.

"Контрастный душ у меня только летом. Если вам с утра тоже очень холодно, то достаточно будет контрастного душа для лица. Ну и, конечно, патчи! Кто-то говорит, что они не помогают. Но я убеждена, что время, которое ты уделяешь себе, всегда на пользу".



Лера Толстолес / Фото пресс-службы

Лера Толстолес выступает за естественность во всех проявлениях, а особенно в макияже. Она старается придерживаться этого правила сама и советует его другим.

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То, что мне сейчас нравится в мировых трендах, это тенденция к натуральной красоте. Если в мейкапе видны слои косметики и заметно, что девушка очень старалась, то это точно не для меня. Я люблю стиль, словно только что приняла душ и освежилась перед встречей, но выгляжу на миллион,

– рассказала звезда.

"Такого эффекта достигаю с помощью кремовой косметики. Например spf-крем, иногда с эффектом загара, жидкие румяна и немного консилера в места, которые хотела бы скрыть. Этого достаточно! Волос я, кстати, тоже берегу от солнца. У меня есть спреи со spf-фактором. А мое любимое для головы – это массажи во время мытья волос. После таких процедур чувствую себя новым человеком. Надеюсь, вам помогут мои советы".