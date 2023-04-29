Ведущая проекта "Еспит" на "Новом канале" рассказала о вечерних косметических ритуалах. Ведь Леся Никитюк всегда увлекает внимание зрителя не только своими остроумными шутками, но и непревзойденным внешним видом, пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу.

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Леся Никитюк всегда демонстрирует стильные наряды, прически и макияж. Но невозможно избежать того, что постоянные съемки и безумный график истощают. Звезда рассказала о том, как восстанавливается.

Для меня открылось новое направление нахождения баланса. Сейчас я занимаюсь практиками – медитирую дважды в день,

– поделилась Леся.



Леся Никитюк / Фото из инстаграма Леси Никитюк

Как Леся Никитюк ухаживает за кожей

Ведущая пошагово рассказала о вечернем ритуале.

Шаг №1. Гидрофильное масло

"Она хорошо смывает макияж и spf-средства. Именно масло может растворить всю грязь и себум в порах. Наносить гидрофильное масло нужно тщательно и обязательно на сухую кожу лица, как первый этап его очищения", – рассказала Леся Никитюк.

Шаг №2. Умывание

"Гидрофильное масло нужно смыть гелем или пенкой для умывания", – советует Никитюк.

Шаг №3. Тоник

"После умывания обязательно протрите лицо тоником", – говорит телеведущая.

Шаг №4. Пептидная сыворотка

"Обычно я наношу на лицо именно ее. Это средство поддерживает упругость, тонус и молодость кожи. А молодость – наше все!" – улыбается Леся Никитюк.

Шаг №5. Крем для лица

"Как известно, крем нужно использовать и утром, и вечером. Утром я люблю наносить крем из spf, потому что солнышко уже выходит. А вот вечером – обычный ночной", – подытожила звезда.