Май уже близится, а вместе с ним – и окончание весны. Поэтому к этому времени следует успеть попробовать самые лучшие цветочные нейл-арты.

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Пока в моду еще не вошли темно-ягодные, бордовые и фиолетовые оттенки, пользуйтесь пастельными, яркими, свежими цветами. Также весной в тренде минимализм: тонкие линии, мельчайшие детали. Его преимуществом является то, что такие варианты дизайна уместятся и на коротких ногтях, и будут хорошо выглядеть на длинных.

Цветочный нейл-арт требует креативности со стороны мастера и определенного опыта, чтобы рисовать цветы и листья. В то же время такой дизайн может не быть драматичным и привлекающим внимание. Но точно будет красивый и элегантный вид, подойдет к любому наряду и станет игривого образа.

11 идей цветочного маникюра на весну и не только



Цветочный маникюр / Фото с инстаграма nailsbymh



Цветочный маникюр / Фото из инстаграма matejanova



Цветочный маникюр / Фото из инстаграма iramshelton



Цветочный маникюр / Фото из инстаграма betina_goldstein



Цветочный маникюр / Фото с инстаграма thehotblend



Цветочный маникюр / Фото из инстаграма betina_goldstein



Цветочный маникюр / Фото с инстаграма nailsbyzola



Цветочный маникюр / Фото из инстаграма amyle.nails



Цветочный маникюр / Фото из инстаграма amyle.nails



Цветочный маникюр / Фото из инстаграма sylviemacmillan.nails



Цветочный маникюр / Фото из инстаграма iramshelton