Травень вже наближається, а разом із ним – і закінчення весни. Тому до цього часу варто встигнути спробувати найкращі квіткові нейл-арти.
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Поки в моду ще не увійшли темно-ягідні, бордові та фіолетові відтінки, користуйтеся пастельними, яскравими, свіжими кольорами. Також весною у тренді мінімалізм: тонкі лінії, дрібні деталі. Його перевагою є те, що такі варіанти дизайну вмістяться і на коротких нігтях, і матимуть гарний вигляд на довгих.
Квітковий нейл-арт вимагає креативності з боку майстра та певного досвіду для того, щоб малювати квіти й листя. Водночас такий дизайн може не бути драматичним та таким, що привертає увагу. Але точно матиме красивий та елегантний вигляд, пасуватиме до будь-якого вбрання та стане грайливого образу.
11 ідей квіткового манікюру на весну і не тільки
Квітковий манікюр / Фото з інстаграму nailsbymh
Квітковий манікюр / Фото з інстаграму matejanova
Квітковий манікюр / Фото з інстаграму iramshelton
Квітковий манікюр / Фото з інстаграму betina_goldstein
Квітковий манікюр / Фото з інстаграму thehotblend
Квітковий манікюр / Фото з інстаграму betina_goldstein
Квітковий манікюр / Фото з інстаграму nailsbyzola
Квітковий манікюр / Фото з інстаграму amyle.nails
Квітковий манікюр / Фото з інстаграму amyle.nails
Квітковий манікюр / Фото з інстаграму sylviemacmillan.nails
Квітковий манікюр / Фото з інстаграму iramshelton