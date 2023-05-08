В поисках своего неповторимого стиля, 2023 год в прическах демонстрирует новые линии, цвета, уловки. Это неожиданные эксперименты с формами и объемом.

Смотрите также Для тех, кому надоел нюд: 10 простых дизайнов нежного весеннего маникюра, покорящих всех

Утонченный артистизм

В этом году в тренды причесок вернулись искусство и творчество. Это балетные пучки, лошадиные хвосты, гелеобразные локоны, интересные формы или сочетания всего и сразу. Чтобы образ подходил к вашему лицу, волосы должны быть собраны и приподняты на одном уровне с скулами. Креативность с кончиками приветствуется.



Тренды причесок 2023 / Фото из инстаграма

Уход за кожей головы

Уход за кожей головы – возможно, скучный, но важный тренд и неотделимая часть здоровых волос. Следите за питанием кончиков и хорошо очищайте кожу головы. Для этого можно использовать специальные пилинги или шампуни с салициловой кислотой.

Боб "коробка"

Стрижка боб остается одной из самых популярных. Это его классическая форма без слоев и дополнительных текстур. Парикмахеры советуют не недооценивать боб, но и не стоит слишком "мудровать". Попытайтесь создать графический образ с выпрямленными волосами.



Тренды причесок 2023 / Фото из инстаграма

Роскошные длинные волосы

Длинные волосы – это место для экспериментов, но одновременно простота. Его можно вкладывать в объемные волны и добавлять пышности благодаря специальным фенам и брашам.



Тренды причесок 2023 / Фото из инстаграма

Пробор сбоку

Пробор посредине – вечная классика, но попытка разделить его с одной стороны придаст свежести и новизны. Чтобы добавить изюминку, волосы можно заколоть украшением.



Тренды причесок 2023 / Фото из инстаграма

Мокрая укладка

Этот стиль причесок, кажется, будет популярен всегда. Главные детали – ультраглянцевые блестящие волосы. Можно добавлять волны и текстуры.



Тренды причесок 2023 / Фото из инстаграма

Скульптурные косы

Все больше знаменитостей испытывают образ с заплетенными волосами. Но это не простой колос или коса, а элегантный стиль, напоминающий скульптуру. Здесь важен профессионализм мастера.



Тренды причесок 2023 / Фото из инстаграма

Челка семидесятых

Челки остаются одними из востребованных в салонах. Их можно вкладывать более объемно или в волнистом стиле.

Маллет

Стрижка Маллет вернулась в моду в этом году. Это стиль ранней Пэрис Гилтон с резкими кончиками волос, смотрящими в разные стороны.



Тренды причесок 2023 / Фото из инстаграма