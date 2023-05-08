В поисках своего неповторимого стиля, 2023 год в прическах демонстрирует новые линии, цвета, уловки. Это неожиданные эксперименты с формами и объемом.
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Утонченный артистизм
В этом году в тренды причесок вернулись искусство и творчество. Это балетные пучки, лошадиные хвосты, гелеобразные локоны, интересные формы или сочетания всего и сразу. Чтобы образ подходил к вашему лицу, волосы должны быть собраны и приподняты на одном уровне с скулами. Креативность с кончиками приветствуется.
Тренды причесок 2023 / Фото из инстаграма
Уход за кожей головы
Уход за кожей головы – возможно, скучный, но важный тренд и неотделимая часть здоровых волос. Следите за питанием кончиков и хорошо очищайте кожу головы. Для этого можно использовать специальные пилинги или шампуни с салициловой кислотой.
Боб "коробка"
Стрижка боб остается одной из самых популярных. Это его классическая форма без слоев и дополнительных текстур. Парикмахеры советуют не недооценивать боб, но и не стоит слишком "мудровать". Попытайтесь создать графический образ с выпрямленными волосами.
Тренды причесок 2023 / Фото из инстаграма
Роскошные длинные волосы
Длинные волосы – это место для экспериментов, но одновременно простота. Его можно вкладывать в объемные волны и добавлять пышности благодаря специальным фенам и брашам.
Тренды причесок 2023 / Фото из инстаграма
Пробор сбоку
Пробор посредине – вечная классика, но попытка разделить его с одной стороны придаст свежести и новизны. Чтобы добавить изюминку, волосы можно заколоть украшением.
Тренды причесок 2023 / Фото из инстаграма
Мокрая укладка
Этот стиль причесок, кажется, будет популярен всегда. Главные детали – ультраглянцевые блестящие волосы. Можно добавлять волны и текстуры.
Тренды причесок 2023 / Фото из инстаграма
Скульптурные косы
Все больше знаменитостей испытывают образ с заплетенными волосами. Но это не простой колос или коса, а элегантный стиль, напоминающий скульптуру. Здесь важен профессионализм мастера.
Тренды причесок 2023 / Фото из инстаграма
Челка семидесятых
Челки остаются одними из востребованных в салонах. Их можно вкладывать более объемно или в волнистом стиле.
Маллет
Стрижка Маллет вернулась в моду в этом году. Это стиль ранней Пэрис Гилтон с резкими кончиками волос, смотрящими в разные стороны.
Тренды причесок 2023 / Фото из инстаграма