Нудный маникюр – это вечная классика, которая подойдет каждому на любой случай жизни. Его демонстрируют как артисты, так и королевские персоны.

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Нудный маникюр – это беспроигрышный вариант, ведь подходит ко всем вариантам наряда, цвету волос или глаз. Но иногда даже этот традиционный нейл-дизайн может надоесть.

В таком случае воспользуйтесь идеями нежного маникюра для тех, кто устал от покрытия. Попробуйте пастельную цветовую гамму, флористические акценты и оригинальные арты.

10 идей весеннего маникюра в фото



Идеи весеннего маникюра / Фото из инстаграма Бетины Голдштейн



Идеи весеннего маникюра / Фото из инстаграма Бетины Голдштейн



Идеи весеннего маникюра / Фото из инстаграма Бетины Голдштейн



Идеи весеннего маникюра / Фото с инстаграма Iram Shelton



Идеи весеннего маникюра / Фото с инстаграма Iram Shelton



Идеи весеннего маникюра / Фото с инстаграма Iram Shelton



Идеи весеннего маникюра / Фото с инстаграма NAILS OF LA



Идеи весеннего маникюра / Фото с инстаграма NAILS OF LA



Идеи весеннего маникюра / Фото из инстаграма Amy Le



Идеи весеннего маникюра / Фото из инстаграма Amy Le