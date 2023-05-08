У пошуках свого неповторного стилю, 2023 рік у зачісках демонструє нові лінії, кольори, хитрощі. Це несподівані експерименти з формами та об'ємом.
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Витончений артистизм
Цього року у тренди зачісок повернулося мистецтво й творчість. Це балетні пучки, кінські хвости, гелеподібні локони, цікаві форми чи поєднання усього й одразу. Щоб образ пасував до вашого обличчя, волосся має бути зібраним і піднятим на одному рівні з вилицями. Креативність з кінчиками вітається.
Тренди зачісок 2023 / Фото з інстаграму
Догляд за шкірою голови
Догляд за шкірою голови – можливо, нудний, але важливий тренд і невіддільна частина здорового волосся. Слідкуйте за живленням кінчиків та добре очищуйте шкіру голови. Для цього можна використовувати спеціальні пілінги або шампуні із саліциловою кислотою.
Боб "коробка"
Стрижка боб залишається одною з найбільш популярних. Це його класична форма без шарів та додаткових текстур. Перукарі радять не недооцінювати боб, але й не варто занадто "мудрувати". Спробуйте створити графічний образ із випрямленим волоссям.
Тренди зачісок 2023 / Фото з інстаграму
Розкішне довге волосся
Довге волосся – це місце для експериментів, але водночас простота. Його можна вкладати в об'ємні хвилі та додавати пишності завдяки спеціальним фенам і брашам.
Тренди зачісок 2023 / Фото з інстаграму
Проділ збоку
Проділ посередині – вічна класика, але спроба розділити його з одного боку додасть свіжості та новизни. Щоб додати родзинки, волосся можна заколоти прикрасою.
Тренди зачісок 2023 / Фото з інстаграму
Мокра укладка
Цей стиль зачісок, здається, буде популярним завжди. Головні деталі – ультраглянцеве блискуче волосся. Можна додавати хвиль та текстури.
Тренди зачісок 2023 / Фото з інстаграму
Скульптурні коси
Все більше знаменитостей випробовують образ із заплетеним волоссям. Але це не простий колосок чи коса, а елегантний стиль, що нагадує скульптуру. Тут важлива професійність майстра.
Тренди зачісок 2023 / Фото з інстаграму
Чубчик сімдесятих
Чубчики залишаються одними із затребуваних у салонах. Їх можна вкладати більш об'ємно чи у хвилястому стилі.
Маллет
Стрижка маллет повернулась у моду цього року. Це стиль ранньої Періс Гілтон з різкими кінчиками волосся, що дивляться у різні боки.
Тренди зачісок 2023 / Фото з інстаграму