У пошуках свого неповторного стилю, 2023 рік у зачісках демонструє нові лінії, кольори, хитрощі. Це несподівані експерименти з формами та об'ємом.

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Витончений артистизм

Цього року у тренди зачісок повернулося мистецтво й творчість. Це балетні пучки, кінські хвости, гелеподібні локони, цікаві форми чи поєднання усього й одразу. Щоб образ пасував до вашого обличчя, волосся має бути зібраним і піднятим на одному рівні з вилицями. Креативність з кінчиками вітається.



Тренди зачісок 2023 / Фото з інстаграму

Догляд за шкірою голови

Догляд за шкірою голови – можливо, нудний, але важливий тренд і невіддільна частина здорового волосся. Слідкуйте за живленням кінчиків та добре очищуйте шкіру голови. Для цього можна використовувати спеціальні пілінги або шампуні із саліциловою кислотою.

Боб "коробка"

Стрижка боб залишається одною з найбільш популярних. Це його класична форма без шарів та додаткових текстур. Перукарі радять не недооцінювати боб, але й не варто занадто "мудрувати". Спробуйте створити графічний образ із випрямленим волоссям.



Тренди зачісок 2023 / Фото з інстаграму

Розкішне довге волосся

Довге волосся – це місце для експериментів, але водночас простота. Його можна вкладати в об'ємні хвилі та додавати пишності завдяки спеціальним фенам і брашам.



Тренди зачісок 2023 / Фото з інстаграму

Проділ збоку

Проділ посередині – вічна класика, але спроба розділити його з одного боку додасть свіжості та новизни. Щоб додати родзинки, волосся можна заколоти прикрасою.



Тренди зачісок 2023 / Фото з інстаграму

Мокра укладка

Цей стиль зачісок, здається, буде популярним завжди. Головні деталі – ультраглянцеве блискуче волосся. Можна додавати хвиль та текстури.



Тренди зачісок 2023 / Фото з інстаграму

Скульптурні коси

Все більше знаменитостей випробовують образ із заплетеним волоссям. Але це не простий колосок чи коса, а елегантний стиль, що нагадує скульптуру. Тут важлива професійність майстра.



Тренди зачісок 2023 / Фото з інстаграму

Чубчик сімдесятих

Чубчики залишаються одними із затребуваних у салонах. Їх можна вкладати більш об'ємно чи у хвилястому стилі.

Маллет

Стрижка маллет повернулась у моду цього року. Це стиль ранньої Періс Гілтон з різкими кінчиками волосся, що дивляться у різні боки.



Тренди зачісок 2023 / Фото з інстаграму