53-річний французький кіноактор Венсан Кассель має двох доньок від шлюбу з Монікою Беллуччі. Старша Дева Кассель 12 вересня відзначила 16-річчя. Зірковий батько привітав іменинницю публічно.

У 14-річному шлюбі з Венсаном Касселем італійська акторка Моніка Беллуччі народила двох дітей – Деву та Леоні. Після розлучення батьків дівчата підтримують чудові стосунки з татом, однак спільні фото актор публікує вкрай рідко. З нагоди 16-річчя Деви в інстаграм-профілі він показав чуттєвий кадр з красунею-іменинницею.

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На чорно-білій світлині Венсан Кассель з донькою позували в профіль. Дівчинка схилила голову до батька та спрямувала погляд на нього.

Вона з'явилась перед камерою без косметики у простому светрі, а єдиним аксесуаром стали лаконічні сережки-кільця. Дева Кассель має надзвичайно милу зовнішність, яку вже встигли оцінити в модельній індустрії.

Актор на фото позував у сорочці, опустивши погляд вниз. Цей кадр не міг не розчулити користувачів. Його оцінили майже 96 тисяч прихильників зіркового багатодітного батька.

Вітаю, моя любов,

– ніжно і лаконічно написав Венсан Кассель.

Що відомо про Деву Кассель?

16-річна донька знаменитого експодружжя вперше відкрито з'явилась перед камерами лише в січні 2020 року. До того часу батьки обмежували публічність дівчинки. Дева стала обличчям аромату Dolce & Gabbana, продовживши співпрацю зіркової мами Моніки Беллуччі з модним брендом. Минулого місяця відбулась друга зйомка юної моделі поблизу озера Комо в Італії, під час якої доньку підтримувало колишнє подружжя.

Додамо, що Дева Кассель приблизно пів року зустрічається з французьким манекенником Лукою Саландрою. Бойфренд дівчини раніше брав участь у показах в рамках Paris Fashion Week, а зараз регулярно знімається для глянців.