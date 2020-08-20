Дочка відомої італійської акторки Моніки Беллуччі та популярного французького актора Венсана Касселя розсекретила свого бойфренда.

Донька знаменитостей вже завоювала популярність прихильників, адже стала обличчям нового аромату Dolce & Gabbana. Діва регулярно бере участь в шоу італійського бренду, а навесні 2019 року уклала зі знаменитим брендом контракт.

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Тепер дівчина перебуває під особливою увагою папараці та має тисячі прихильників. Діва Кассель поділилася в інстаграмі з прихильниками романтичними кадрами зі своїм обранцем.



Діва Кассель зі своїм хлопцем

Ним став французький манекенник Лука Саландра. Відомо, що бойфренд дівчини раніше брав участь в показах в рамках Paris Fashion Week. Також Саландра регулярно знімається у фотосесіях для глянцевих журналів і бере участь в зйомках реклами.



Діва Кассель зустрічається з французьким манекенником

Закохані відпочивають у Сен-Тропе з друзями та старшою сестрою манекенника Леєю. Чи знайомила дівчина обранця зі своїми батьками поки що невідомо, втім дружина Венсана Касселя Тіна Кунакі – активно коментує спільні фото закоханих. За даними іноземних ЗМІ, пара зустрічається пів року.

Підписники Діви окрім приємних коментарів до спільних фотографій також відзначили, що дівчина росте надзвичайно красивою і вони вже помічають неймовірну схожість з Монікою Беллуччі.