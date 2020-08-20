Дочь известной итальянской актрисы Моники Беллуччи и популярного французского актера Венсана Касселя рассекретила своего бойфренда.

Дочь знаменитостей уже завоевала популярность поклонников, ведь стала лицом нового аромата Dolce & Gabbana. Дева регулярно участвует в шоу итальянского бренда, а весной 2019 года заключила со знаменитым брендом контракт.

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Теперь девушка находится под особым вниманием папарацци и имеет тысячи поклонников. Дева Кассель поделилась в инстаграме с поклонниками романтическими кадрами со своим избранником.

Дева Кассель со своим парнем

Им стал французский манекенщик Лука Саландра. Известно, что бойфренд девушки ранее участвовал в показах в рамках Paris Fashion Week. Также Саландра регулярно снимается в фотосессиях для глянцевых журналов и участвует в съемках рекламы.

Дева Кассель встречается с французским манекенщиком

Влюбленные отдыхают в Сен-Тропе с друзьями и старшей сестрой манекенщика Леей. Знакомила ли девушка избранника со своими родителями пока неизвестно, впрочем жена Венсана Касселя Тина Кунаки – активно комментирует совместные фото влюбленных. По данным иностранных СМИ, пара встречается пол года.

Подписчики Девы кроме приятных комментариев к совместным фотографиям также отметили, что девушка растет необычайно красивой и они уже замечают невероятное сходство с Моникой Беллуччи.