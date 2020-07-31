53-летний французский киноактер Венсан Кассель – многодетный отец, однако его фото с детьми появляются в сети крайне редко. Звездный папа поделился трогательным кадром с двумя дочерьми от первого брака с актрисой Моникой Беллуччи.

Если отношения с красавицей-женой Тиной Кунаки Венсан Кассель не скрывает ни от прессы, ни от папарацци, то дочерей держит подальше от камер. В прошлом году 23-летняя модель родила ему девочку Амазони, однако отцом актер стал уже в третий раз, ведь от первого 14-летнего брака с Моникой Беллуччи воспитывает двух дочерей – 15-летнюю Диву и 10-летнюю Леон.

Фото звездных детей в сети очень мало, ведь они держатся подальше от журналистов, однако в инстаграме отец поделился трогательным совместным кадром.

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На черно-белом фото Венсан Кассель шагает с младшей дочкой за руку, а старшая – идет рядом. Фотография сделана со спины, поэтому лица девушек в объектив фотографа не попали. Вместе с отцом Леон прогуливалась по опустевшему городу в коротких шортах и футболке свободного кроя, а Дива надела юбку с цветочным принтом и стильный топ со шнуровкой на спине. Актер не стал детализировать, когда был сделан этот кадр, однако признался, что безумно соскучился по своим дочерям.

До смерти скучаю,

– лаконично прокомментировал Венсан Кассель.

Стоит отметить, что длительный карантин актер проводил с женой и годовалой дочкой во Франции, а Моника Беллуччи, с которой живут девушки после развода родителей, – в Италии. Напомним, что в январе 2020 года старшая дочь экс-супругов впервые открыто появилась перед камерами и стала лицом рекламной кампании. Дива Кассель стала лицом аромата Dolce & Gabbana и позировала в белом кружевном платье на улицах Равелло.

Фото Венсана Касселя с дочерьми от Моники Беллуччи