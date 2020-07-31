53-річний французький кіноактор Венсан Кассель – багатодітний батько, проте його фото з дітьми з'являються у мережі вкрай рідко. Зірковий татусь поділився зворушливим кадром з двома доньками від першого шлюбу з акторкою Монікою Беллуччі.

Якщо стосунки з красунею-дружиною Тіною Кунакі Венсан Кассель не приховує ані від преси, ані від папараці, то доньок тримає подалі від камер. Минулого року 23-річна модель народила йому дівчинку Амазоні, проте батьком актор став вже втретє, адже від першого 14-річного шлюбу з Монікою Беллуччі виховує двох доньок – 15-річну Діву та 10-річну Леон.

Фото зіркових дітей у мережі дуже мало, адже вони тримаються подалі від журналістів, проте в інстаграмі татусь поділився зворушливим спільним кадром.

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На чорно-білому фото Венсан Кассель крокує з молодшою донькою за руку, а старша – йде поряд. Світлина зроблена зі спини, тому обличчя дівчат в об'єктив фотографа не потрапили. Разом з батьком Леон прогулювалась спорожнілим містом у коротких шортах та футболці вільного крою, а Діва одягла спідницю з квітковим принтом та стильний топ зі шнурівкою на спині. Актор не став деталізувати, коли був зроблений цей кадр, проте зізнався, що шалено засумував за своїми доньками.

До смерті сумую,

– лаконічно прокоментував Венсан Кассель.

Варто зазначити, що тривалий карантин актор проводив з дружиною й однорічною донькою у Франції, а Моніка Беллуччі, з якою живуть дівчата після розлучення батьків, – в Італії. Нагадаємо, що у січні 2020 року старша донька експодружжя вперше відкрито з'явилась перед камерами та стала обличчям рекламної кампанії. Діва Кассель стала обличчям аромату Dolce & Gabbana й позувала у білій мереживній сукні на вулицях Равелло.