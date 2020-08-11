Рідкісний вихід: колишнє подружжя Моніки Белуччі та Венсана Касселя побачили на вулицях Італії
Знамените експодружжя Моніки Белуччі та Венсана Касселя рідко зустрічається та здебільшого виховує двох доньоок поокремо. Однак цього разу пара зустрілась, щоб підтримати 15-річну доньку Деву у зйомках для Dolce & Gabbana.
Відомо, що Венсан Кассель та Моніка Белуччі були у шлюбі 14 років і за цей час народили і виховали двох чудових доньок – Деву та Леоні. Хоч актори не афішують надміру своє особисте життя у соціальних мережах, але Венсан часто публікує фото своїх дівчат та зізнається, що сумує без них.
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Тепер же вся сім'я возз'єдналась поблизу озера Комо в Італії. Саме там цими днями відбулась фотосесія юної моделі Деви Кассель для кампейну Dolce & Gabbana.
Для перегляду усіх фотографій гортайте праворуч:
Це вже не вперша дівчинку запрошують для реклами елітної марки. У січні цього року старша донька Венсана і Моніки стала обличчям парфумів Dolce & Gabbana та вразила усіх прихильників своєю красою та схожістю із зірковою матусею.
Самі ж ексзакохані Кассель та Белуччі були радісними у такий важливий для доньки момент та приємно проводили разом час, поки молода дружина Венсана – Тіна Кунакі проводила час у Греції.