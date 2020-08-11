Знамените експодружжя Моніки Белуччі та Венсана Касселя рідко зустрічається та здебільшого виховує двох доньоок поокремо. Однак цього разу пара зустрілась, щоб підтримати 15-річну доньку Деву у зйомках для Dolce & Gabbana.

Відомо, що Венсан Кассель та Моніка Белуччі були у шлюбі 14 років і за цей час народили і виховали двох чудових доньок – Деву та Леоні. Хоч актори не афішують надміру своє особисте життя у соціальних мережах, але Венсан часто публікує фото своїх дівчат та зізнається, що сумує без них.

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Тепер же вся сім'я возз'єдналась поблизу озера Комо в Італії. Саме там цими днями відбулась фотосесія юної моделі Деви Кассель для кампейну Dolce & Gabbana.

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Це вже не вперша дівчинку запрошують для реклами елітної марки. У січні цього року старша донька Венсана і Моніки стала обличчям парфумів Dolce & Gabbana та вразила усіх прихильників своєю красою та схожістю із зірковою матусею.

Самі ж ексзакохані Кассель та Белуччі були радісними у такий важливий для доньки момент та приємно проводили разом час, поки молода дружина Венсана – Тіна Кунакі проводила час у Греції.