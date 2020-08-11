Знаменитые экс-супруги Моника Белуччи и Венсан Кассель редко встречаются и в основном воспитывают двух дочерей по отдельности. Однако на этот раз пара встретилась, чтобы поддержать 15-летнюю дочь Деву в съемках для Dolce & Gabbana.

Известно, что Венсан Кассель и Моника Белуччи были в браке 14 лет, и за это время родили и воспитали двух замечательных дочерей – Деву и Леони. Хотя актеры не афишируют свою личную жизнь в социальных сетях, но Венсан часто публикует фото своих девочек и признается, что скучает без них.

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Теперь же вся семья воссоединилась вблизи озера Комо в Италии. Именно там в эти дни состоялась фотосессия юной модели Девы Кассель для кампейна Dolce & Gabbana.

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Это уже не впервые девочку приглашают для рекламы элитной марки. В январе этого года старшая дочь Венсана и Моники стала лицом парфюма Dolce & Gabbana и поразила всех поклонников своей красотой и сходством со звездной мамочкой.

Сами же бывшие влюбленные Кассель и Белуччи были радостными в такой важный для дочери момент и приятно проводили вместе время, пока молодая жена Венсана, Тина Кунаки, проводила время в Греции.