53-летний французский киноактер Венсан Кассель имеет двух дочерей от брака с Моникой Беллуччи. Старшая Дева Кассель 12 сентября отметила 16-летие. Звездный отец поздравил именинницу публично.

В 14-летнем браке с Венсаном Касселем итальянская актриса Моника Беллуччи родила двоих детей – Деву и Леони. После развода родителей девушки поддерживают прекрасные отношения с папой, однако общие фото актер публикует крайне редко. По случаю 16-летия Девы в инстаграм-профиле он показал чувственный кадр с красавицей-именинницей.

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На черно-белой фотографии Венсан Кассель с дочкой позировали в профиль. Девочка опустила голову к отцу и устремила взгляд на него.

Она появилась перед камерой без косметики в простом свитере, а единственным аксессуаром стали лаконичные серьги-кольца. Дева Кассель имеет чрезвычайно милую внешность, которую уже успели оценить в модельной индустрии.

Актер на фото позировал в рубашке, опустив взгляд вниз. Этот кадр не мог не растрогать пользователей. Его оценили почти 96 тысяч поклонников звездного многодетного отца.

Поздравляю, моя любовь,

– нежно и лаконично написал Венсан Кассель.

Что известно о Деве Кассель?

16-летняя дочь знаменитых экс-супругов впервые открыто появилась перед камерами лишь в январе 2020 года. До того времени родители ограничивали публичность девочки. Дева стала лицом аромата Dolce & Gabbana, продолжив сотрудничество звездной мамы Моники Беллуччи с модным брендом. В прошлом месяце состоялась вторая съемка юной модели вблизи озера Комо в Италии, во время которой дочь поддерживали бывшие супруги.

Добавим, что Дева Кассель примерно полгода встречается с французским манекенщиком Лукой Саландрой. Бойфренд девушки ранее участвовал в показах в рамках Paris Fashion Week, а сейчас регулярно снимается для глянца.