Індустрія кіно потерпає від пандемії COVID-19 також. Найбільші перегляди стрічок скасували через розповсюдження небезпечної недуги. Однак у Венеції вирішили все ж таки не відмовляти поціновувачам кіно у святі. Венеційський фестиваль на острові Лідо стартував. Він став першим кінопереглядом у коронавірусні часи.

Нові правила кінофестивалю

Про те, як італійці поєднали карантинні перестороги та любов до кінематографа – читайте у матеріалі 24 каналу.

Цікаво Джорджина Родрігес сконфузилась на червоній доріжці Венеційського кінофестивалю: фото

Замість червоної доріжки на кінофестивалі організували червоний подіум. Це одне з небагатьох місць, де зірки можуть позувати без маски. У 2020 році немає глядачів – лише фотографи найбільших медіа. Зірок підвозили на машинах прямо до подіуму, аби зменшити контакти з іншими і уникнути зараження на COVID-19. Всередині кінотеатрів, де проходять прем'єри, маски дозволили зняти лише тим, хто на сцені. А ще всім учасникам фестивалю на вході обов'язково вимірюють температуру.

Всередині кінозалів, де відбуваються покази стрічок, людей саджають через одне крісло. Для того, аби встигнути показати всі заявлені на фестиваль картини, навіть побудували 2 додаткові кінотеатри, а одну з конкурсних програм перенесли в інше місто – Болонью. Ще одну проводитимуть в онлайн-режимі.

Ми хвилюємось, адже розуміємо, що Венеційський фестиваль буде таким тестом, певним випробуванням. Ми багато працювали над новими правилами, аби гарантувати безпеку кожному відвідувачу до кінця фестивалю,

– заявив директор Венеційського кінофестивалю Альберто Барбера.

Що покажуть на кінофестивалі

Скоротили також і кількість фільмів, які покажуть в рамках фестивалю – їх лише 60. Це на 20 менше, ніж у 2019 році. В головному конкурсі заявлено 18 стрічок. Цього року в ньому лише 2 американські фільми. Італійські ЗМІ запевнили, що голлівудські зірки злякалися їхати до Італії, яка у березні пережила справжнє пекло через COVID-19.

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Натомість є відразу 4 італійські стрічки. Така кількість представників національного кіновиробництва – рідкість для Венеційського кінофестивалю. А ще на "Золотого лева" претендують відразу 8 жінок-режисерок. Це теж своєрідний рекорд. Перемогу ж пророкували 2 з них:

Американці Хлої Чжао і її роботі "Земля кочівників" про жінку, яка стомилася від обмежень суспільства і відправилася подорожувати віддаленими куточками Америки на своїй машині.

і її роботі "Земля кочівників" про жінку, яка стомилася від обмежень суспільства і відправилася подорожувати віддаленими куточками Америки на своїй машині. Італійці Сузанні Ніккьяреллі зі стрічкою "Місс Маркс" про долю доньки німецького філософа Карла Маркса. "Елеонора Маркс – дуже цікава особистість. Вона залишила великий відбиток в історії завдяки своїм феміністичним ідеям. Вона використала ідеї батька для розвитку феміністичної думки. Вона перша розповідала про фемінізм в економічних і соціальних термінах", – пояснила режисерка.



Хлоя Чжао та Сузанна Ніккьяреллі / Фото колаж 24 каналу

На Венеційському кінофестивалі представлені і українські митці. Щоправда, поза основним конкурсом. Робота Наталки Ворожбіт "Погані Дороги" про війну на Донбасі увійшла до списку фільмів незалежного відбору міжнародних критиків. За словами режисерки, її роботу дуже добре прийняли на фестивалі. Хто ж переможе на цьогорічному Венеційському кіноперегляді оголосять за тиждень на церемонії закриття.