Индустрия кино страдает от пандемии COVID-19 также. Наибольшие просмотры лент отменили из-за распространения опасного недуга. Однако в Венеции решили все же не отказывать ценителям кино в празднике. Венецианский фестиваль на острове Лидо стартовал. Он стал первым кинопросмотром в коронавирусные времена.

Новые правила кинофестиваля

О том, как итальянцы совместили карантинные предостережения и любовь к кинематографу – читайте в материале 24 канала.

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Вместо красной дорожки на кинофестивале организовали красный подиум. Это одно из немногих мест, где звезды могут позировать без маски. В 2020 году нет зрителей – только фотографы крупнейших медиа. Звезд подвозили на машинах прямо к подиуму, чтобы уменьшить контакты с другими и избежать заражения COVID-19. Внутри кинотеатров, где проходят премьеры, маски позволили снять лишь тем, кто на сцене. А еще всем участникам фестиваля на входе обязательно измеряют температуру.

Внутри кинозалов, где происходят показы лент, людей усаживают через одно кресло. Для того, чтобы успеть показать все заявленные на фестиваль картины, даже построили 2 дополнительных кинотеатра, а одну из конкурсных программ перенесли в другой город – Болонью. Еще одну будут проводить в онлайн-режиме.

Мы волнуемся, ведь понимаем, что Венецианский фестиваль будет таким тестом, определенным испытанием. Мы много работали над новыми правилами, чтобы гарантировать безопасность каждому посетителю до конца фестиваля,

– заявил директор Венецианского кинофестиваля Альберто Барбера.

Что покажут на кинофестивале

Сократили также и количество фильмов, которые покажут в рамках фестиваля – их всего 60. Это на 20 меньше, чем в 2019 году. В главном конкурсе заявлено 18 лент. В этом году в нем всего 2 американских фильма. Итальянские СМИ заверили, что голливудские звезды испугались ехать в Италию, которая в марте пережила настоящий ад из-за COVID-19.

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Зато есть сразу 4 итальянские ленты. Такое количество представителей национального кинопроизводства – редкость для Венецианского кинофестиваля. А еще на "Золотого льва" претендуют сразу 8 женщин-режиссеров. Это тоже своеобразный рекорд. Победу же предсказывали 2 из них:

Американке Хлои Чжао и ее работе "Земля кочевников" о женщине, которая устала от ограничений общества и отправилась путешествовать по отдаленным уголкам Америки на своей машине.

и ее работе "Земля кочевников" о женщине, которая устала от ограничений общества и отправилась путешествовать по отдаленным уголкам Америки на своей машине. Итальянке Сузанне Никкьярелли с лентой "мисс Маркс" о судьбе дочери немецкого философа Карла Маркса. "Элеонора Маркс – очень интересная личность. Она оставила большой отпечаток в истории благодаря своим феминистическим идеям. Она использовала идеи отца для развития феминистической мысли. Она первая рассказывала о феминизме в экономических и социальных терминах", – пояснила режиссер.



Хлоя Чжао и Сузанна Никкьярелли / Фото коллаж 24 канала

На Венецианском кинофестивале представлены и украинские художники. Правда, вне основного конкурса. Работа Натальи Ворожбит "Плохие Дороги" о войне на Донбассе вошла в список фильмов независимого отбора международных критиков. По словам режиссера, ее работу очень хорошо приняли на фестивале. Кто же победит на нынешнем Венецианском кинопросмотре объявят через неделю на церемонии закрытия.