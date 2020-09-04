Весь мир с интересом наблюдает за событиями Венецианского кинофестиваля. Поэтому и фэшн-конфуз Джорджины Родригес не обошли вниманием.

Венецианский кинофестиваль начался 2 сентября и продлится 10 дней. Как сообщал 24 канал, к острову Лидо уже прибыли первые гости, которые успели покорить мир яркими выходами на красную дорожку и пирс. Среди приглашенных звезд кинособытия – модель Джорджина Родригес, невеста футболиста Криштиану Роналду.

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Манекенщица вышла на пирс в безупречном белом костюме от Ermanno Scervino. Джорджина Родригес учла все модные тренды и подобрала к одежде том с кружевом. Монохромный образ выглядел невероятно.

Но именно этот безупречный look и стал причиной для курьеза. Модель не срезала этикетку с пиджака, что видно на многих кадрах, которые делали фотографы Венецианского кинофестиваля. В сети уже начали шутить, что Джорджина Родригес просто хочет сэкономить и вернуть одежду в магазин после выхода на красную дорожку.

Можно было бы подумать, что это всего лишь фотошоп. Однако в сети есть много роликов, где также заметна этикетка.

Как Меган Маркл попала в такой же курьез

На самом деле Джорджина Родригес – не единственная знаменитость, которая попала в подобный курьез. Осенью 2019 года герцогиня Сассекская также не сняла этикетку с нового наряда. Тогда Меган Маркл и принц Гарри находились в официальном турне по странам Содружества наций. За считанные минуты помощники герцогини Сассекской устранили конфузную деталь ее образа, однако фотографы все же зафиксировали это на камеру.



Меган Маркл опозорилась на острове Тонга / Фото Getty Images



Конфуз Меган Маркл / Фото Getty Images