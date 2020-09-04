В 2020 году к Венецианскому кинофестивалю приковано особое внимание СМИ. Все потому, что это первое мероприятие. которое все же прошло во время пандемии коронавируса. Каким же был второй день кинофестиваля – смотрите в эффектной подборке фото.

Многие знаменитости даже вопреки угрозе инфицирования приехали на остров Лидо. Каждый год именно здесь проходит Венецианский кинофестиваль, который становится отличной возможностью для представителей Голливуда показать свои новинки кино. Да и другие гости светского события охотно принимают участие в презентациях и красуются перед фотографами в роскошных нарядах.

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Кто принял участие в мероприятии и продемонстрировал эффектные образы во 2 день фестиваля – смотрите в подборке 24 канала.

Джорджина Родригес

Без сомнения, знаменитая модель Джорджина Родригес, которая является невестой футболиста Криштиану Роналду, стала звездой вечера. Манекенщица красовалась на красной дорожке в невероятном атласном платье от бренда Pronovias и босоножках от Casadei.

А уже вечером Джорджина Родригес примерила еще более пикантное платье уже черного цвета. Наряд, который модель выбрала из коллекции Lia Stublla, сделал акцент на ее пышном бюсте.

Тейлор Хилл

Соблазнительным образом отличилась и "ангел" Victoria's Secret Тейлор Хилл. Красотка позировала в ультракоротком платье от Etro. Наряд был очень откровенным, поэтому все могли полюбоваться стройными ногами манекенщицы. Образ Тейлор Хилл завершила прической с эффектом мокрых волос.

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Кейт Бланшетт

Голливудская актриса Кейт Бланшетт решила обойтись без эпатажа на Венецианском кинофестивале. Она уже второй раз выбрала скромный и элегантный образ для красной дорожки. 3 сентября Кейт позировала перед фотографами в черных брюках и яркой блузе от Alexander McQueen.

Тильда Суинтон

Элегантным выходом отметилась и Тильда Суинтон. Актриса выбрала белоснежное платье Chanel на пуговицах.

Фрида Аасен

Роскошный и довольно скромный наряд выбрала модель Фрида Аасен. Перед камерами фотографов Венецианского кинофестиваля она красовалась в белоснежном платье с металлическим декором на плечах.

Армира Казар

Французская актриса Армира Казар решила выделиться на Венецианском кинофестивале. На красную дорожку она пришла в странноватом платье с кулоном. Наряд напоминал стиль Средневековья и точно бы не вошел в список самых роскошных.

Мадалина Генеа

В то же время актриса Мадалина Генеа затмила всех своим появлением на красную дорожку. Знаменитая итальянка пришла на кинособытие в роскошном платье, расшитом бисером.