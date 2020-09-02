Вопреки советам по отмене светских событий во время пандемии Венецианский кинофестиваль все же отгремит в Италии. Уже 2 сентября в Италию приехали знаменитые актеры и модели. Кто решился на путешествие во время карантина – смотрите в фоторепортаже.

Со 2 по 12 сентября на итальянском острове Лидо пройдет 77-ой Венецианский кинофестиваль. Организаторы заверили: все гости светского события будут соблюдать правила ВОЗ. По словам представителей Венецианского кинофестиваля, в залах усиленно работают системы вентиляции, обустроены санитарные зоны с антисептиками, а участники кинособытия носят медицинские маски. Кроме этого, перед красной дорожкой люди осуществляют температурный контроль. И речь идет не только о звездах Голливуда, но и о папарацци и работниках фестиваля, сообщает 24 канал.

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Сейчас же в сети появились первые фото знаменитостей, которые не побоялись совершить путешествие во время пандемии коронавируса. Кто же станет гостем Венецианского кинофестиваля – смотрите в фоторепортаже.

Тильда Суинтон

Голливудская актриса Тильда Суинтон одна из первых прибыла на остров Лидо. На пирсе звезда позировала в стильном будничном наряде, который дополнила маской и очками. Кроме этого, Тильда Суинтон решила почтить память своего коллеги Чедвика Боузмана, который умер 28 августа от рака. Актриса скрестила руки на груди, как делал его персонаж в "Черной пантере".

Известно, что Тильда Суинтон представит на Венецианском кинофестивале свой фильм, снятый гениальным режиссером Педро Альмодоваром. Презентация состоится вне конкурса.



Тильда Суинтон почтила память Чедвика Боузмана / Фото Getty Images

Кейт Бланшетт

А Кейт Бланшетт задолго до старта Венецкого кинофестиваля знала, что будет гостьей события. Все потому, что актриса возглавила экспертное жюри в 2020 году, о чем сообщила за несколько месяцев до мероприятия.

Перед выходом на красную дорожку Кейт Бланшетт красовалась на пирсе перед фотографами. Актриса приехала на итальянский остров в безупречном образе: светлом боючном костюме и синем пиджаке.



Кейт Бланшетт на Венецианском кинофестивале / Фото Getty Images

Анна Фольетта и Альберто Барбера

Не проигнорировали кинофестиваль и итальянские актеры. Первыми на кинособытие прибыли актеры Анна Фольетта и Альберто Барбера. Звезды встретились на пирсе и охотно позировали перед камерами.

Интересно, что итальянская блондинка решила добавить немного пикантности Венецианскому фестивалю. Она вышла на съемку в светлом костюме с пиджаком на голое тело. Однако Анна Фольетта может оказаться в списке антитрендовых образов кинособытия, ведь такой look был актуальным в предыдущем сезоне. Осенью 2020 года советуют заменить такие костюмы на более женственные и элегантные.



Венецианский кинофестиваль: первые гости / Фото Getty Images

Линда Кариди

Привлекла внимание и итальянская актриса Линда Кариди. Перед презентацией своего нового фильма она охотно красовалась перед камерами в светлом миниплатье.



Линда Кариди на Венецианском кинофестивале / Фото Getty Images

Тейлор Гилл

Но не только актеры будут гостями Венецианского кинофестиваля. Ожидается, что знаменитая "ангел" Victoria's Secret Тейлор Гилл также выйдет на красную дорожку. Модель уже сфотографировали в аэропорту, откуда она отправилась в свой отель.



Тейлор Гилл в Италии / Фото Getty Images