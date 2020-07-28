Пандемия коронавируса в мире не заставила организаторов Венецианского кинофестиваля отменить знаковое событие. Поэтому уже объявлено, что светское событие отгремит в сентябре, а в сети представлен список фильмов, претендующих на награду.

77-ой Венецианский кинофестиваль пройдет с 2 по 12 сентября 2020 года, сообщает 24 канал. Это будет первое светское мероприятие, который отгремит после объявления о пандемии COVID-19. Традиционно, событие пройдет на итальянском острове Лидо. А вот какие меры безопасности во время пандемии будут принимать организаторы, пока неизвестно.

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Экспертное жюри Венецианского кинофестиваля возглавит актриса Кейт Бланшетт. Кроме этого, оценивать фильмы будут британский документалист Азиф Кападиа, режиссер Селин Трикар и создатель Death Strainding Хидео Кодзима. Представлено и программу кинофестиваля, которую по традиции разделили на несколько частей.

Главная конкурсная программа Венецианского кинофестиваля 2020

"Между смертью", реж. Хилал Байдаров

"Сестры Макалузо", реж. Эмма Данте

"Мир грядущий", реж. Мона Фастфолд

"Новый мировой порядок", реж. Мишель Франко

"Любовники", реж. Николь Гарсиа

"Лайла в Хайфе", реж. Амос Гитай

"Дорогие товарищи!", Реж. Андрей Кончаловский

"Жена шпиона", реж. Кийоши Куросава

"Солнечные дети", реж. Маджид Маджиди

"Кусочки женщины", реж. Корнель Мундруцо

"Мисс Маркс", реж. Сузанна Никкьярелли

"Отче Наш", реж. Клаудио Ноче

"Ноктюрн", реж. Джанфранко Росси

"Никогда больше не пойдет снег", реж. Малгожата Шумовская, Михал Энглерт

"Ученик", реж. Чайтанья Тамхане

"И завтра весь мир", реж. Джулия фон Хайнц

Quo Vadis, Aida?, реж. Ясмила Жбанич

Nomadland, реж. Хлоя Чжао

"Горизонты": программа

"Яблоки", реж. Кристор Никоу

"Третья мировая война", реж. Джованни Алои

"Веха", реж. Иван Эр

"Бесплодная земля", реж. Ахмад Бахрами

"Человек, который продал свою кожу", реж. Каутер Бен Ханья

"Хищники", реж. Пьетро Кастеллитто

"Основное направление", реж. Джиа Коппола

Genus Pan, реж. Лав Диас

Zanka Contact, реж. Исмаэль Эль Ираки

"Война и мир", реж. Мартина Паренти, Массимо ДьАнольфи

"Ночь королей", реж. Филипп Лакота

"Печь", реж. Родерик Маккей

"Неосторожное преступление", реж. Шахри Мокрые

"Газа, любовь моя", реж. Тарзан Нассер, Араб Нассер

"Трагический лес", реж. Юлен Олайсола

"Нигде особенно", реж. Уберто Пазолини

"Слушай", реж. Ана Роша

"Лучшее еще впереди", реж. Ванг Цзин

"Желтый кот", реж. Адильхан Ержанов

Внеконкурсная программа