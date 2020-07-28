Пандемія коронавірусу у світі не змусила організаторів Венеційського кінофестивалю скасувати знакову подію. Тому вже оголошено, що світська подія відгримить у вересні, а у мережі представлено список фільмів, які претендують на відзнаку.

77-ий Венеційський кінофестиваль пройде з 2 до 12 вересня 2020 року, повідомляє 24 канал. Це буде перший світський захід, який відгримить після оголошення про пандемію COVID-19. Традиційно, подія пройде на італійському острові Лідо. А от які міри безпеки в час пандемії будуть приймати організатори, поки невідомо.

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Експертне журі Венеційського кінофестивалю очолить актриса Кейт Бланшетт. Окрім цього, оцінювати фільми будуть британський документаліст Азіф Кападіа, режисер Селін Трікар і творець Death Strainding Хідео Кодзіма. Представлено і програму кінофестивалю, яку, за традицією, розділили на кілька сегментів.

Головна конкурсна програма Венеційського кінофестивалю 2020

"Між смертю", реж. Хілал Байдаров

"Сестри Макалузо", реж. Емма Данте

"Світ прийдешній", реж. Мона Фастфолд

"Новий світовий порядок", реж. Мішель Франко

"Коханці", реж. Ніколь Гарсіа

"Лайла в Хайфі", реж. Амос Гітай

"Дорогі товариші!", реж. Андрій Кончаловський

"Дружина шпигуна", реж. Кійоші Куросава

"Сонячні діти", реж. Маджид Маджіді

"Шматочки жінки", реж. Корнель Мундруцо

"Міс Маркс", реж. Сузанна Ніккьяреллі

"Отче Наш", реж. Клаудіо Ноче

"Ноктюрн", реж. Джанфранко Россі

"Ніколи більше не піде сніг", реж. Малгожата Шумовська, Міхал Енглерт

"Учень", реж. Чайтанья Тамхане

"І завтра весь світ", реж. Джулія фон Хайнц

Quo Vadis, Aida?, реж. Ясміла Жбанич

Nomadland, реж. Хлоя Чжао

"Горизонти": програма

"Яблука", реж. Крістор Нікоу

"Третя світова війна", реж. Джованні Алоі

"Віха", реж. Іван Ер

"Безплідна земля", реж. Ахмад Бахрамі

"Людина, яка продала свою шкіру", реж. Каутер Бен Ханья

"Хижаки", реж. П'єтро Кастеллітто

"Основний напрямок", реж. Джіа Коппола

Genus Pan, реж. Лав Діас

Zanka Contact, реж. Ісмаель Ель Іраки

"Війна і мир", реж. Мартіна Паренти, Массімо Д’Анольфі

"Ніч королів", реж. Філіп Лакота

"Піч", реж. Родерік Маккей

"Необережний злочин", реж. Шахрам Мокрі

"Газа, любов моя", реж. Тарзан Нассер, Араб Нассер

"Трагічний ліс", реж. Юлен Олайсола

"Ніде особливо", реж. Уберто Пазоліні

"Слухай", реж. Ана Роша

"Краще ще попереду", реж. Ванг Цзин

"Жовтий кіт", реж. Адільхан Ержанов

Позаконкурсна програма