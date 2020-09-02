Всупереч порадам щодо скасування світських подій в час пандемії Венеційський кінофестиваль все ж відгримить в Італії. Вже 2 вересня до Італії приїхали знамениті актори і моделі. Хто наважився на мандрівку в час карантину – дивіться у фоторепортажі.

З 2 до 12 вересня на італійському острові Лідо пройде 77-ий Венеційський кінофестиваль. Організатори запевнили: всі гості світської події будуть дотримуватись правил ВООЗ. За словами представників Венеційського кінофестивалю, у залах посилено працюють системи вентиляції, облаштовано санітарні зони з антисептиками, а учасники кіноподії носять медичні маски. Окрім цього, перед червоною доріжкою люди здійснюють температурний контроль. І мова йде не тільки про зірок Голлівуду, але й про папараці та працівників фестивалю, повідомляє 24 канал.

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Наразі ж у мережі з'явились перші фото знаменитостей, які не побоялись здійснити мандрівку в час пандемії коронавірусу. Хто ж стане гостем Венеційського кінофестивалю – дивіться у фоторепортажі.

Тільда Свінтон

Голлівудська актриса Тільда Свінтон одна з перших прибула на острів Лідо. На пірсі зірка позувала у стильному буденному вбрані, яке доповнила маскою та окулярами. Окрім цього, Тільда Свінто вирішила вшанувати пам'ять свого колеги Чедвіка Боузмана, який помер 28 серпня від раку. Актриса схрестила руки на грудях, як робив його персонаж у "Чорній пантері".

Відомо, що Тільда Свінтон представить на Венеційському кінофестивалі свій фільм, знятий геніальним режисером Педро Альмодоваром. Презентація відбудеться поза конкурсом.



Тільда Свінтон вшанувала пам'ять Чедвіка Боузмана / Фото Getty Images

Кейт Бланшетт

А от Кейт Бланшетт задовго до старту Венеційського кінофестивалю знала, що буде гостею події. Все тому, що акторка очолила експертне журі у 2020 році, про що повідомила за кілька місяців до заходу.

Перед виходом на червону доріжку Кейт Бланшетт красувалась на пірсі перед фотографами. Актриса приїхала на італійський острів у бездоганному образі: світлому штанному костюмі і синьому піджаку.



Кейт Бланшетт на Венеційському кінофестивалі / Фото Getty Images

Анна Фольєтта та Альберто Барбера

Не проігнорували кінофестиваль і італійські актори. Першими на кіноподії прибули актори Анна Фольєтта та Альберто Барбера. зірки зустрілись на пірсі та залюбки позували перед камерами.

Цікаво, що італійська білявка вирішила додати трішки пікантності Венеційському фестивалю. Вона вийшла на зйомку у світлому костюмі oversize з піджаком на голе тіло. Однак Анна Фольєтта може опинитись в списку антитрендових образів кіноподії, адже такий look був актуальним у попередньому сезоні. Восени 2020 року радять замінити такі костюми на більш жіночні та елегантні.



Венеційський кінофестиваль: перші гості / Фото Getty Images

Лінда Каріді

Привернула увагу і італійська актриса Лінда Каріді. Перед презентацією свого нового фільму вона залюбки красувалась перед камерами у світлій мінісукні.



Лінда Каріді на Венеційському кінофестивалі / Фото Getty Images

Тейлор Гілл

Та не тільки актори будуть гостями Венеційського кінофестивалю. Очікується, що знаменита "ангел" Victoria's Secret Тейлор Гілл також вийде на червону доріжку. Модель вже сфотографували в аеропорту, звідки вона вирушила до свого готелю.



Тейлор Гілл в Італії / Фото Getty Images