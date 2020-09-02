На італійському острові Лідо розпочинається щорічний Венеційський кінофестиваль. Першою гостею заходу стала голлівудська актриса Тільда Свінтон, яка красувалась перед камерою у трендовому вбранні.

Тільда Свінтон на Венеційському кінофестивалі

Попри пандемію коронавірусу організатори Венеційського кінофестивалю вирішили все ж провести захід, повідомляє 24 канал. Однак представники гучної події закликали всіх зіркових гостей дотримуватись правил безпеки та носити захисні маски. І, згідно з фото, голлівудські актори дотримались цих вимог.

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Першою гостею Венеційського кінофестивалю стала Тільда Свінтон. Вона прибула на острів катером та постала перед камерами у стильному осінньому образі. Актриса обрала для кіноподії коричневий тренч, який залишається головним трендом сезону. Образ Тільда Свонтон доповнила сумочкою Chanel та незвичним лаковим взуттям із червоним носком. Окуляри та медична маска завершили look представниці Голлівуду.

Та тільки Тільда Свінтон ступила на пірс, як вирішила публічно вшанувати пам'ять свого колеги Чедвіка Боузмана. Зірка позувала перед камерами, схрестивши руки на грудях, що було фірмовим знаком "Чорної пантери".



Тільда Свінтон на Венеційському кінофестивалі / Фото Getty Images



Тільда Свінтон вшанувала пам'ять Чедвіка Боузмана / Фото Getty Images

Що сталось з Чедвіком Боузманом

29 серпня всі західні ЗМІ поширили інформацію про смерть зірки Marvel Чедвіка Боузмана. Актор, який зіграв "Чорну пантеру", помер від раку товстої кишки. Упродовж 4 років чоловік боровся з недугою та не розголошував інформації про стан свого здоров'я. Відтак тільки після смерті світ дізнався, що чимало фільмів Чедвік Боузман знімав, коли у нього була остання стадія онкохвороби.

Весь Голлівуд досі оговтується від втрати. Колеги з Marvel та актори, які всього кілька разів бачились з Чедвіком, заповнили мережу щемливими дописами. Не залишились осторонь і прихильники, які також висловили слова співчуття родичам Боузмана.

Скільки триватиме Венеційський кінофестиваль

Традиційно, Венеційський кінофестиваль триватиме упродовж 10 днів – з 2 до 12 вересня. У 2020 році це вже 77-ий захід, який проводять на острові Лідо.

Чи приїдуть всі запрошені голлівудські зірки до Італії, наразі невідомо. Через пандемію коронавірусу чимало акторів та режисерів змушені були відмовитись від мандрівки. Водночас Тільда Свонтон і Кейт Бланшетт не боялись загрози інфікування: зірки вже оселились на італійському острові, очікуючи перших виходів на червону доріжку.