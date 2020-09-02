На итальянском острове Лидо начинается ежегодный Венецианский кинофестиваль. Первой гостьей мероприятия стала голливудская актриса Тильда Суинтон, которая красовалась перед камерой в трендовом наряде.

Тильда Суинтон на Венецианском кинофестивале

Несмотря на пандемию коронавируса организаторы Венецианского кинофестиваля решили все же провести мероприятие, сообщает 24 канал. Однако представители громкого события призвали всех звездных гостей соблюдать правила безопасности и носить защитные маски. И, согласно фото, голливудские актеры выполнили эти требования.

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Первой гостьей Венецианского кинофестиваля стала Тильда Суинтон. Она прибыла на остров на катере и предстала перед камерами в стильном осеннем образе. Актриса выбрала для кинособытия коричневый тренч, который остается главным трендом сезона. Образ Тильда Суинтон дополнила сумочкой Chanel и необычной лаковой обувью с красным носком. Очки и медицинская маска завершили look представительницы Голливуда.

И только Тильда Суинтон ступила на пирс, как решила публично почтить память своего коллеги Чедвика Боузмана. Звезда позировала перед камерами, скрестив руки на груди, что было фирменным знаком "Черной пантеры".



Тильда Суинтон на Венецианском кинофестивале / Фото Getty Images



Тильда Суинтон почтила память Чедвика Боузмана / Фото Getty Images

Что произошло с Чедвиком Боузманом

29 августа все западные СМИ распространили информацию о смерти звезды Marvel Чедвика Боузмана. Актер, сыгравший "Черную пантеру", умер от рака толстой кишки. В течение 4 лет мужчина боролся с недугом, но не разглашал информации о состоянии своего здоровья. Поэтому только после смерти мир узнал, что многие фильмы Чедвик Боузман снимал, когда у него была последняя стадия онкозаболевания.

Весь Голливуд до сих пор приходит в себя после потери. Коллеги из Marvel и актеры, которые всего несколько раз виделись с Чедвиком, заполнили сеть щемящими сообщениями. Не остались в стороне и поклонники, которые также выразили слова соболезнования родственникам Боузмана.

Сколько продлится Венецианский кинофестиваль

Традиционно, Венецианский кинофестиваль продлится в течение 10 дней – с 2 по 12 сентября. В 2020 году это уже семьдесят седьмое мероприятие, которое проводят на острове Лидо.

Приедут ли все приглашенные голливудские звезды в Италию, пока неизвестно. Из-за пандемии коронавируса немало актеров и режиссеров вынуждены были отказаться от путешествия. В то же время Тильда Суинтон и Кейт Бланшетт не боятся угрозы инфицирования: звезды уже поселились на итальянском острове, ожидая первых выходов на красную дорожку.