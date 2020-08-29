Звезда "Черной пантеры" Чедвик Боузман умер в США
В США на 43 году жизни скончался известный актер Чедвик Боузман. Произошло это 28 августа в собственном доме в кругу семьи. Известно, что звезда "Черной пантеры" четыре года боролся с раком.
Трагическое известие сообщили на странице актера в твиттере.
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На смерть Боузмана отреагировали и в киностудии Marvel. Последние годы Боузман принимал активное участие в их фильмах.
Наши сердца разбиты, и наши мысли с семьей Чедвика Боузмана. Твое наследие будет жить вечно. Покойся с миром,
– говорится в сообщении киностудии Marvel.
О причине смерти
Чедвику Боузману поставили диагноз рак толстой кишки еще 4 года назад. Несмотря на это актер не прекратил съемки в фильмах и сыграл несколько фантастических ролей. Публично Боузман не говорил о своем диагнозе и ушел из жизни в возрасте 43 лет в окружении жены и близких.
Настоящий боец, Чедвик перенес все это и подарил множество фильмов, которые вы полюбили,
– написали в аккаунте актера.
Беспокойство за самочувствие Боузмана недавно выразили его поклонники, заметив на его видеороликах в соцсетях, что актер резко похудел.
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Что известно о Чедвике Боузмане: краткая биография
- Родился Боузман в 1997 году в Южной Каролине. Мужчина закончил университет Говарда, получив степень бакалавра в области режиссуры. Потом поехал в Англию, где продолжил обучение в Британской академии драмы.
- Еще во время учебы в университете Боузман играл на сцене, писал сценарии, снял короткометражный фильм. Находил время и для регулярных тренировок: исполнитель роли "Черной пантеры" с детства играл в баскетбол.
- В начале своей карьеры Боузман играл эпизодические роли в сериалах. В 2013 году он обратил внимание Голливуда и стал звездой.
- Через год он поразил публику как Браун в биографическом фильме "Вставай". Зрители также могли видеть актера в фильмах "Правосудие" (2011), "Боги Египта" (2016), "Маршалл" (2017) и др.
- Однако наибольшую популярность Боузман получил после роли короля Т'Чаллы в Marvel. За нее в 2018 году Боузман получил титул "Актер года" по версии People's Choice Awards.