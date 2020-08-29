В США на 43 году жизни скончался известный актер Чедвик Боузман. Произошло это 28 августа в собственном доме в кругу семьи. Известно, что звезда "Черной пантеры" четыре года боролся с раком.

Трагическое известие сообщили на странице актера в твиттере.

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На смерть Боузмана отреагировали и в киностудии Marvel. Последние годы Боузман принимал активное участие в их фильмах.

Наши сердца разбиты, и наши мысли с семьей Чедвика Боузмана. Твое наследие будет жить вечно. Покойся с миром,

– говорится в сообщении киностудии Marvel.

О причине смерти

Чедвику Боузману поставили диагноз рак толстой кишки еще 4 года назад. Несмотря на это актер не прекратил съемки в фильмах и сыграл несколько фантастических ролей. Публично Боузман не говорил о своем диагнозе и ушел из жизни в возрасте 43 лет в окружении жены и близких.

Настоящий боец, Чедвик перенес все это и подарил множество фильмов, которые вы полюбили,

– написали в аккаунте актера.

Беспокойство за самочувствие Боузмана недавно выразили его поклонники, заметив на его видеороликах в соцсетях, что актер резко похудел.

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