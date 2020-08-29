43-летний американский актер Чедвик Боузман умер 28 августа после четырехлетней борьбы с раком. На смерть звезды фильма "Черная пантера" отреагировало много знаменитых коллег из супергеройской вселенной Marvel.

Соцсети звезд киновселанной Marvel переполнены щемящими сообщениями из-за смерти успешного коллеги Чедвика Боузмана, сыгравшего главную роль в голливудском фильме "Черная Пантера". 24 канал предлагает узнать, как актеры прощаются со знаменитостью.

Важно Умер Чедвик Боузман: биография и самые известные фильмы

Бри Ларсон

"Чедвик был тем, кто излучал силу и спокойствие. Тем, кто мог постоять за себя. Тем, кто нашел бы время, чтобы по-настоящему поинтересоваться, как у тебя дела, и сказать слова поддержки, когда ты чувствуешь себя неуверенно. Я горжусь своими воспоминаниями. Разговоры, смех. Мое сердце с тобой и твоей семьей. За тобой будут скучать и никогда не забудут. Покойся с миром, мой друг", – написала звезда фильма "Капитан Марвел".

pic.twitter.com/Y8ZbFdpHCe — Brie Larson (@brielarson) August 29, 2020 Крис Эванс "Я абсолютно опустошен. Душа разрывается. Чедвик был особенным. Настоящий оригинал. Он был глубоко преданным и любознательным художником. Для него осталось столько удивительной работы. Я бесконечно благодарен за нашу дружбу. Покойся во власти, король", – трогательно прокомментировал смерть Чедвика Боузмана звезда "Мстителей". I’m absolutely devastated. This is beyond heartbreaking.



Chadwick was special. A true original. He was a deeply committed and constantly curious artist. He had so much amazing work still left to create. I’m endlessly grateful for our friendship. Rest in power, King pic.twitter.com/oBERXlw66Z — Chris Evans (@ChrisEvans) August 29, 2020 Крис Хемсворт "Я скучаю по тебе, товарищ. Мое сердце абсолютно разбито. Один из самых добрых и настоящих людей, которых я встречал. Посылаю любовь и поддержку всей семье", – написал звезда фильма "Тор". К теме Звезда "Черной пантеры" Чедвик Боузман умер в США Марк Раффало "Мне стоит сказать, что трагедии, которые накапливаются в этом году, только усилились из-за потери Чедвика Боузмана. Какой человек, и какой необъятный талант. Брат, ты был одним из лучших, и твое величие только начиналось. Люблю тебя", – отметил актер "Мстителей".

All I have to say is the tragedies amassing this year have only been made more profound by the loss of #ChadwickBoseman. What a man, and what an immense talent. Brother, you were one of the all time greats and your greatness was only beginning. Lord love ya. Rest in power, King. — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) August 29, 2020 Зои Салдана "Мне придется сказать Си, Бови и Зену, что Черной Пантеры нет. О каком другом короле я могу им сейчас рассказать?" – щемяще отметила актриса "Аватара", вспомнив трех своих детей. I’m gonna have to tell Cy, Bowie and Zen that T’Challa has passed. What other king can I tell them about now? pic.twitter.com/AFEFxJOFd5 — Zoe Saldana (@zoesaldana) August 29, 2020 Marvel и Disney Супергеройская киновселенная Marvel и корпорация Disney также отреагировали на потерю звезды "Черной Пантеры". Наши сердца разбиты, и наши мысли с семьей Чадвика Боузмана. Твое наследие будет жить вечно. Покойся в мире,

– говорится в сообщениях. Our hearts are broken and our thoughts are with Chadwick Boseman’s family. Your legacy will live on forever. Rest In Peace. pic.twitter.com/YQMrEJy90x — Marvel Entertainment (@Marvel) August 29, 2020 Our hearts are broken and our thoughts are with Chadwick Boseman’s family. Your legacy will live on forever. Rest In Peace. pic.twitter.com/qT4hcMhy6V — Disney (@Disney) August 29, 2020 Кейт Гадсон