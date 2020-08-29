Умер актер "Черной пантеры" Чедвик Боузман: реакция звезд
43-летний американский актер Чедвик Боузман умер 28 августа после четырехлетней борьбы с раком. На смерть звезды фильма "Черная пантера" отреагировало много знаменитых коллег из супергеройской вселенной Marvel.
Соцсети звезд киновселанной Marvel переполнены щемящими сообщениями из-за смерти успешного коллеги Чедвика Боузмана, сыгравшего главную роль в голливудском фильме "Черная Пантера". 24 канал предлагает узнать, как актеры прощаются со знаменитостью.
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Бри Ларсон
"Чедвик был тем, кто излучал силу и спокойствие. Тем, кто мог постоять за себя. Тем, кто нашел бы время, чтобы по-настоящему поинтересоваться, как у тебя дела, и сказать слова поддержки, когда ты чувствуешь себя неуверенно. Я горжусь своими воспоминаниями. Разговоры, смех. Мое сердце с тобой и твоей семьей. За тобой будут скучать и никогда не забудут. Покойся с миром, мой друг", – написала звезда фильма "Капитан Марвел".
Крис Эванс
"Я абсолютно опустошен. Душа разрывается. Чедвик был особенным. Настоящий оригинал. Он был глубоко преданным и любознательным художником. Для него осталось столько удивительной работы. Я бесконечно благодарен за нашу дружбу. Покойся во власти, король", – трогательно прокомментировал смерть Чедвика Боузмана звезда "Мстителей".
Крис Хемсворт
"Я скучаю по тебе, товарищ. Мое сердце абсолютно разбито. Один из самых добрых и настоящих людей, которых я встречал. Посылаю любовь и поддержку всей семье", – написал звезда фильма "Тор".
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Марк Раффало
"Мне стоит сказать, что трагедии, которые накапливаются в этом году, только усилились из-за потери Чедвика Боузмана. Какой человек, и какой необъятный талант. Брат, ты был одним из лучших, и твое величие только начиналось. Люблю тебя", – отметил актер "Мстителей".
Зои Салдана
"Мне придется сказать Си, Бови и Зену, что Черной Пантеры нет. О каком другом короле я могу им сейчас рассказать?" – щемяще отметила актриса "Аватара", вспомнив трех своих детей.
Marvel и Disney
Супергеройская киновселенная Marvel и корпорация Disney также отреагировали на потерю звезды "Черной Пантеры".
Наши сердца разбиты, и наши мысли с семьей Чадвика Боузмана. Твое наследие будет жить вечно. Покойся в мире,
– говорится в сообщениях.
Кейт Гадсон
"Опустошена. У меня нет слов, просто любовь и слезы сейчас. Посылаю всю любовь его семье и всей киносемье, которой было приятно работать рядом с этим прекрасным человеком. Отдыхай, мой друг", – написала звезда комедии "Как отделаться от парня за 10 дней".
Галь Гадот
"Я так шокирована и печальная. Я выражаю соболезнования всей семье", – отметила звезда "Чудо-женщины".
Хэлли Берри
"Вот невероятный человек с необъятным талантом, который ушел из жизни, несмотря на его личную битву за кулисами. Давайте мы воспримем это как напоминание о том, что мы никогда не знаем по-настоящему, что могут переживать люди вокруг нас. Обращайтесь с близкими доброжелательно и берегите каждую совместную минуту", – отметила голливудская актриса.