Звезда "Черной пантеры" Чедвик Боузман умер 28 августа от рака. Четыре года назад у актера диагностировали рак толстой кишки, однако побороть болезнь ему так и не удалось. Биографию и самые известные фильмы звезды вселенной Marvel читайте на Lifestyle 24.

Актер Чедвик Боузман умер в 43-летнем возрасте, однако за свою кинокарьеру успел отличиться успешными работами в голливудских лентах и ​​запомниться как зрителям, так и коллегам не только как безупречный артист, но и хороший и отзывчивый человек. 24 канал подготовил биографию и известные фильмы Чедвика Боузмана, чтобы вы узнали больше о его жизненном и творческом пути.

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Биография Чедвика Боузмана

Актер родился 29 ноября 1977 года. Его отец Лерой Боузман работал предпринимателем, а мама Кэролин – медсестрой. Чедвик Боузман был единственным ребенком в семье и с ранних лет мечтал о сцене. Кроме того, он увлекался баскетболом. Свою первую пьесу он написал и поставил в старшей школе и посвятил ее другу по команде, которого застрелили прямо во время игры.

После окончания школы Боузман учился в Говардском университете в Вашингтоне, где получил степень бакалавра в области режиссуры. Впоследствии он уехал в Британию, где продолжил образование в Британской академии драмы, а затем поступил на аспирантуру в Нью-Йоркскую академию киноискусства.

Сначала он хотел стать сценаристом и режиссером и даже некоторое время преподавал драматическое искусство в рамках молодежной программы в нью-йоркском центре Schomburg. Однако уже в студенческие годы Чедвик Боузман играл на сцене, писал сценарии для мыльных опер, криминальных драм и даже снял короткометражный фильм.

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Кинокарьера Чедвика Боузмана

Его карьера началась в 2000-х. Сначала он играл только в сериалах. В 2008 году Чедвик Боузман перебрался в Лос-Анджелес. Его первые серьезные роли были в популярном сериале "Линкольн-Хайтс" и полнометражном фильме "Экспресс: История легенды спорта Эрни Дэвиса". Далее был триллер "Пулевое ранение".

Первую главную роль Чедвик Боузман получил в 2013 году в фильме "42". Актер сыграл известного бейсболиста Джеки Робинсона. В 2014 году актер появился в главных ролях в спортивной драме "День драфта" и фильме-биографии "Путь наверх" об известном чернокожем соул-исполнителе Джеймсе Брауне.

В 2016 году Боузмана утвердили на роль первого чернокожего супергероя Черная пантера из блокбастера Marvel "Первый мститель: Противостояние". Уже через два года он сыграл главную роль в фильме "Черная пантера". Именно эта роль принесла ему мировое признание и многочисленные премии: две премии MTV Movie & TV Awards, награды Гильдии киноактеров и премии NAACP Image Awards.

Личная жизнь Чедвика Боузмана

Чедвик Боузман был женат. В 2015 году он начал встречаться с певицей Тейлор Ледвард. Их неоднократно видели вместе, однако свои отношения актер подтвердил только в 2019 году. Пара обручилась в октябре 2019 года, а в этом году оформила союз официально.

Самые известные фильмы Чедвика Боузмана

Черная пантера: смотрите трейлер онлайн

42: смотрите трейлер онлайн

Маршалл: смотрите трейлер онлайн

21 мост: смотрите трейлер онлайн

Джеймс Браун: Путь наверх – смотрите трейлер онлайн

Первый мститель: Противостояние – смотрите трейлер онлайн

Мстители: Война бесконечности​ – смотрите трейлер онлайн